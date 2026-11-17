Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải một bài viết hài hước trên trang cá nhân, công khai danh sách những người đã góp tiền để ông thực hiện chuyến đi Côn Đảo. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, Gia Bảo Royal, Hữu Đằng, Lê Nguyên Bảo và Minh Dự mỗi người gửi 500.000 đồng. Mạnh Đình và Mai Trọng Tài góp 300.000 đồng, trong khi Pha Lê, Duyman, Nai, Quách và Hiếu gửi 50.000 đồng mỗi người. Gia Hân góp 68.000 đồng, Trọng Nhân gửi 88.000 đồng, còn Lâm Nguyễn ủng hộ 500.000 đồng.

Sau khi liệt kê những cái tên đã giúp đỡ mình, NSƯT Hữu Châu hào hứng cho biết số tiền nhận được đã đủ để ông đi Côn Đảo vui chơi. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn kể lý do chưa ngỏ lời với một số đồng nghiệp khác. Ông cho biết Đô vừa đi xa trở về nên có thể chưa nhận lương, Ka Huy đang gặp chuyện buồn, còn Thảo Mập phải chăm lo cho con nhỏ. Với Băng Tâm, Bùi Kim Thy và Hoàng Linh Chi, ông dí dỏm cho rằng cả ba đã có người yêu, mà những người này có thể không thích mình.

NSƯT Hữu Châu công khai danh sách những người đã góp tiền để ông thực hiện chuyến đi Côn Đảo.

Nam nghệ sĩ cũng nhắc đến lớp học của Vĩnh Đam, cho biết các học trò mới theo học gần bốn tháng nên ông chưa dám ngỏ lời vì sợ không được đồng ý sẽ ngượng. Kết thúc bài viết, NSƯT Hữu Châu vui vẻ khẳng định số tiền hiện có đã đủ, không cần xin thêm. Cách kể chuyện tự nhiên của ông khiến bài đăng gần gũi, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa nam nghệ sĩ với đồng nghiệp và học trò.

Không chỉ gây chú ý bởi sự hài hước trên mạng xã hội, NSƯT Hữu Châu còn là gương mặt có vị trí đặc biệt trong đời sống sân khấu phía Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông là cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga, cháu gọi NSƯT Bảo Quốc bằng chú và là hậu duệ của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Tuy nhiên, con đường theo đuổi nghệ thuật của ông từng trải qua không ít khó khăn. Có thời điểm, nam nghệ sĩ phải làm nhiều công việc như bơm xe, cắt tỉa cây xanh, mở sạp báo để phụ giúp gia đình trước khi có chỗ đứng trong nghề.

NSƯT Hữu Châu.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn sân khấu thuộc cả hài kịch lẫn chính kịch. Những tác phẩm như Bí mật vườn Lệ Chi, Lôi Vũ, Âm mưu và tình yêu giúp ông thể hiện khả năng hóa thân đa dạng. Bên cạnh diễn xuất, ông còn tham gia đạo diễn và giảng dạy, truyền kinh nghiệm cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trên màn ảnh, NSƯT Hữu Châu cũng góp mặt trong nhiều dự án được khán giả biết đến như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Lô tô, Cua lại vợ bầu, Chị trợ lý của anh, Công tử Bạc Liêu và Cục Vàng Của Ngoại. Đặc biệt, vai diễn trong Lô tô từng giúp ông nhận giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2017. Năm 2025, ông tiếp tục được chú ý khi đưa nhân vật Sáu Sếu, gắn bó với mình hơn 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng trong phim Cưới vợ cho cha.

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động biểu diễn, giảng dạy và tham gia các dự án phim ảnh. Bài đăng xin tiền đồng nghiệp đi Côn Đảo vì thế cũng cho thấy một khía cạnh đời thường, vui tính của nam nghệ sĩ bên cạnh hình ảnh nghiêm túc, tận tụy với nghề đã được khán giả biết đến suốt nhiều năm.