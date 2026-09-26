NSƯT Hữu Châu có thông báo quan trọng sau khi công khai số nợ của Hồng Đào

Sau màn “đòi nợ” Hồng Đào 500 triệu đồng gây chú ý, NSƯT Hữu Châu tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới trong chuyến đi Tây Tạng. Lần này, nam nghệ sĩ khiến khán giả thích thú khi tiết lộ đã thực hiện được một ước mơ ở tuổi 60.

Mới đây, Hữu Châu đăng tải loạt ảnh ghi lại những ngày đầu trong hành trình tại Lhasa, Tây Tạng. Nam nghệ sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ, đeo kính và vui vẻ tạo dáng giữa khung cảnh đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

Hữu Châu chia sẻ hình ảnh ngày thứ 5 ở Tây Tạng. Ảnh: FBNV

Kèm theo loạt ảnh, Hữu Châu viết: “Ngày thứ 5 ở Lhasa - Tây Tạng. Dưa hấu bên này ngon quá! Chúc vị ngày mới an lành, hạnh phúc. Công việc tốt và cười nhiều nghen. Hoan hỷ hết nghen!”. Nam nghệ sĩ còn hài hước kết thúc bài đăng bằng một tràng cười kéo dài.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận trong một bài đăng trước đó, ngày Hữu Châu còn ở Bắc Kinh, một người bạn viết: “Ôi, em cũng Bắc Kinh nè anh! Mà ko có đi Tây Tạng như a!”. Hữu Châu đáp lại: “Anh thực hiện được mơ ước của anh rồi!”. Chia sẻ ngắn gọn này cho thấy chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt với nam nghệ sĩ.

Không chia sẻ cụ thể ước mơ này đã được ấp ủ trong bao lâu, song qua cách Hữu Châu nhắc đến, có thể thấy chuyến đi Tây Tạng mang ý nghĩa đặc biệt với ông. Ở tuổi 60, sau nhiều thập kỷ dành phần lớn thời gian cho sân khấu, điện ảnh và công việc đào tạo, nam nghệ sĩ có dịp tạm rời nhịp làm nghề để đặt chân đến vùng đất mà mình mong muốn được khám phá.

NSƯT Hữu Châu hạnh phcus khi thực hiện được ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Ảnh: FBNV

Chuyến đi cũng được Hữu Châu thực hiện theo một cách khá đặc biệt. Nam nghệ sĩ cho biết ông dành 16 ngày để ăn chay, bắt đầu hành trình từ Bắc Kinh trước khi đến Tây Tạng. Tại đây, ông liên tục ghi lại những khoảnh khắc đời thường, từ cảnh sắc, đường phố cho đến những trải nghiệm trong hành trình.

Lhasa cũng là một điểm đến đặc biệt bởi thành phố nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển. Tháng 9, nhiệt độ ban ngày tại đây thường khoảng 17-23 độ C, nhưng nhiệt độ giảm đáng kể khi về đêm. Đây cũng là lý do những hình ảnh Hữu Châu quấn khăn, mặc nhiều lớp áo hay run vì lạnh trước đó nhận được nhiều bình luận thích thú từ khán giả.

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, chuyến đi của Hữu Châu còn có sự gắn kết với đời sống tinh thần và nghề nghiệp của ông. Đúng dịp Giỗ Tổ sân khấu, nam nghệ sĩ dành lời tưởng nhớ Tổ nghiệp từ Tây Tạng, cho thấy dù đang ở một nơi xa, ông vẫn hướng về nghề đã gắn bó với mình trong nhiều thập kỷ.

NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966, là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam. Ông tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và có hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Bản thân nam nghệ sĩ từng chia sẻ nếu tính từ khi còn nhỏ được gia đình đưa lên sân khấu, ông đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề.

NSƯT Hữu Châu dành hơn nửa cuộc đời để gắng bó với nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 60, Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động trên sân khấu, điện ảnh và đào tạo diễn xuất. Gần đây, ông tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Nhà Mình Đi Thôi, Lên Hương và Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Vì thế, câu nói “Anh thực hiện được mơ ước của anh rồi!” giữa chuyến đi Tây Tạng có lẽ cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Hữu Châu ở tuổi 60: sau nhiều năm dành thời gian cho nghệ thuật, ông có thể tự thưởng cho mình một hành trình mà bản thân đã mong muốn từ lâu.