NSƯT Hữu Châu chúc mừng tin vui của Hồng Đào

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh thiệp mời tham dự buổi giới thiệu bộ phim Ngày Con Còn Mẹ trên trang cá nhân. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ viết: "Chúc mừng các bạn và các em. Thành công như ý nghen!". Lời nhắn thể hiện sự ủng hộ dành cho ê-kíp thực hiện tác phẩm, trong đó có nghệ sĩ Hồng Đào - người bạn đã đồng hành với anh qua nhiều chặng đường làm nghề.

Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào không chỉ là đồng nghiệp mà còn có tình bạn kéo dài hơn bốn thập kỷ. Hai nghệ sĩ quen biết nhau từ khi còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Từ những ngày đầu cùng theo đuổi con đường nghệ thuật, họ duy trì sự gắn bó qua nhiều biến chuyển của sân khấu và điện ảnh.

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào.

Trong nhiều năm hoạt động, NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào có dịp gặp gỡ, cộng tác trong các dự án nghệ thuật. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ lý do nhận lời tham gia bộ phim Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc một phần vì muốn có cơ hội diễn xuất cùng người bạn lâu năm. Dù chỉ đảm nhận vai khách mời, anh vẫn hào hứng trước dịp hội ngộ đồng nghiệp thân thiết.

Với NSƯT Hữu Châu, những cuộc gặp gỡ như vậy không đơn thuần là cơ hội làm việc mà còn là dịp kết nối lại với những người đã cùng mình trải qua quãng thời gian dài gắn bó với nghề. Bởi vậy, lời chúc mừng dành cho dự án mới của Hồng Đào cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả theo dõi cả hai nghệ sĩ.

Ở phía Hồng Đào, Ngày Con Còn Mẹ đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn mang nhiều chiều sâu tâm lý. Nữ nghệ sĩ hóa thân thành bà Tím, người mẹ có hai con là Pháo và Mây. Trong khi bà Tím dành nhiều sự ưu ái cho con trai cả, Mây do Phương Anh Đào thủ vai lại thường xuyên cảm thấy mình bị bỏ quên, từ đó hình thành khoảng cách và những mâu thuẫn kéo dài giữa hai mẹ con.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Nhân vật bà Tím đặt Hồng Đào vào câu chuyện gia đình gần gũi nhưng không ít day dứt. Sự thiên vị trong cách đối xử với các con khiến người mẹ trở thành tâm điểm của những tổn thương, tranh cãi. Khi biến cố xảy ra, những khúc mắc giữa bà Tím và Mây dần được nhìn nhận dưới góc độ khác, mở ra hành trình thấu hiểu và tha thứ.

NSƯT Hữu Châu cũng là gương mặt có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất giàu kinh nghiệm, khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Trong khi đó, Hồng Đào ghi dấu ấn bằng những vai diễn có chiều sâu cảm xúc, tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm làm nghề.

Tình bạn hơn 40 năm giữa NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vì thế trở thành một chi tiết đáng chú ý bên cạnh câu chuyện về bộ phim mới. Lời chúc mừng của NSƯT Hữu Châu cho thấy sự quan tâm mà nam nghệ sĩ dành cho người bạn lâu năm. NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vẫn tiếp tục theo đuổi những dự án riêng, đồng thời giữ sự kết nối sau nhiều năm cùng trưởng thành từ môi trường sân khấu.