NSƯT Hữu Châu chính thức xác nhận tin vui

NSƯT Hữu Châu có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu kịch miền Nam. Qua các vở diễn như Dạ cổ hoài lang, Tấm Cám, Bí mật vườn Lệ Chi, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua lối diễn xuất đa dạng cùng sự tận tâm với nghề. Ông từng có nhiều năm hoạt động tại sân khấu Idecaf, sau đó đồng hành cùng NSƯT Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng. Khi sân khấu này ngừng hoạt động, NSƯT Hữu Châu tiếp tục tham gia Kịch đoàn Thành Lộc, duy trì sự gắn bó với sàn diễn.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ chính thức xác nhận thông tin trở lại với khán giả yêu sân khấu. Ông viết: "Chủ Nhật tuần này Ba Hoài tui trở lại với Giáng Hương rồi. Lòng có chút vui vui!". Chia sẻ ngắn gọn thể hiện niềm vui của Hữu Châu trước ngày tái ngộ khán giả trong vai diễn quen thuộc. Đồng thời, thông tin này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ những người yêu mến nam nghệ sĩ, đặc biệt là khán giả theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật lâu năm của ông.

NSƯT Hữu Châu xác nhận trở lại sân khấu kịch trong vở Giáng Hương.

Vở kịch Giáng Hương - Sân khấu về khuya do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường của cố NSND Nguyễn Thành Châu. Tác phẩm khai thác cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu, nơi các nghệ sĩ phải đối mặt với những biến động trong sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân. Qua câu chuyện của những người làm nghề, vở diễn khắc họa khoảng cách giữa ánh hào quang trên sân khấu và những trăn trở trong cuộc sống riêng.

Câu chuyện xoay quanh Giáng Hương (Lê Phương), cô đào nổi tiếng có cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 20 năm với Lĩnh Nam (Lương Thế Thành), một nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu. Khi thị hiếu khán giả thay đổi, những bất đồng về định hướng phát triển gánh hát dần nảy sinh, khiến mối quan hệ vợ chồng đứng trước nhiều thử thách. Sự xuất hiện của cô đào Mỹ Tiên (Vân Trang) càng khiến câu chuyện thêm phức tạp.

NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai Ba Hoài.

Trong vở diễn, NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai Ba Hoài, một kép chánh từng nổi tiếng nhưng sau biến cố phải lui về làm công việc hậu trường. Nhân vật trải qua nhiều thăng trầm, phản ánh những góc khuất trong cuộc đời nghệ sĩ khi ánh hào quang sân khấu không còn đồng nghĩa với một cuộc sống viên mãn.

Vai Ba Hoài cũng là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Hữu Châu. Tại Liên hoan Sân khấu TP.HCM lần thứ nhất năm 2024, ông được trao Huy chương Vàng cá nhân với vai diễn này. Việc tiếp tục trở lại với Giáng Hương - Sân khấu về khuya cho thấy sự gắn bó của nam nghệ sĩ với nhân vật cũng như niềm đam mê dành cho sân khấu kịch sau nhiều thập niên hoạt động.