NSƯT Hoàng Tùng và món quà âm nhạc dành tặng những người phụ nữ Việt Nam

Qua giai điệu mềm mại, ca từ gần gũi và cách thể hiện chân thành, tác phẩm Gặp em cô gái Việt Nam gửi gắm sự trân trọng đối với vẻ đẹp, tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình và cuộc sống.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc bắt nguồn từ những điều bình dị trong cuộc sống, từ ánh mắt, nụ cười, tà áo dài đến đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm.

Đặc biệt, tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của mẹ cùng người phụ nữ đồng hành trong cuộc đời đã trở thành nguồn cảm xúc để anh viết nên tác phẩm.

Theo nhạc sĩ, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở dáng hình hay những phẩm chất truyền thống mà còn hiện diện trong cách họ vun vén gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ sự bình yên. Từ những cảm nhận ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam dần gắn kết với hình ảnh quê hương, đất nước.

Ở góc độ phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy nhận định Gặp em cô gái Việt Nam được xây dựng chặt chẽ, tinh tế, dẫn dắt người nghe qua những cung bậc cảm xúc tự nhiên: từ gặp gỡ, cảm nhận vẻ đẹp của người con gái đến thấu hiểu quê hương và hình dung về cuộc sống chung.

"Gặp em cô gái Việt Nam" gửi gắm sự trân trọng đối với vẻ đẹp, tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình và cuộc sống

Từ đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng, tà áo dài đến bếp lửa cơm chiều, hình ảnh đất nước dần hiện lên ấm áp, gần gũi.

Bản nhạc sử dụng thang ngũ cung không bán âm, tạo cảm giác mềm mại, thoáng đạt và đậm tinh thần Việt Nam. Khi lời ca chuyển sang không gian gia đình, cách xử lý hòa âm cũng mở ra sắc thái ấm áp, góp phần đưa những tình cảm đời thường vào âm nhạc một cách tự nhiên.

Đảm nhận thể hiện tác phẩm, NSƯT Hoàng Tùng cho biết anh đặc biệt ấn tượng với sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu và cấu trúc âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Theo nam nghệ sĩ, điểm sáng của tác phẩm là sự tôn trọng thanh điệu tiếng Việt, khi cách sắp xếp cao độ phù hợp giúp lời ca rõ ràng, tự nhiên và dễ đi vào lòng người ngay từ lần nghe đầu tiên.

Với NSƯT Hoàng Tùng, ca khúc không đòi hỏi sự phô diễn kỹ thuật mà cần được truyền tải bằng sự chân thành, nâng niu dành cho người phụ nữ.

Qua sáng tác của Nguyễn Thành Trung, phần phối khí của Dương Đức Thụy và tiếng hát NSƯT Hoàng Tùng, Gặp em cô gái Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình hay phẩm chất truyền thống của người phụ nữ, mà còn gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình yêu đất nước.

Nhân dịp 20.10, ca khúc trở thành lời tri ân dành cho những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam bằng tình yêu thương thầm lặng đã góp phần gìn giữ sự bình yên, trọn vẹn của gia đình và đất nước.