NSƯT Hoàng Tùng và khúc hát dành tặng phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu ca khúc “Gặp em cô gái Việt Nam” qua tiếng hát của Quán quân Sao Mai 2003, NSƯT Hoàng Tùng.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc bắt nguồn từ những điều bình dị trong cuộc sống, từ ánh mắt, nụ cười, tà áo dài đến đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm.

Đặc biệt, tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của mẹ cùng người phụ nữ đồng hành trong cuộc đời đã trở thành nguồn cảm xúc để anh viết nên tác phẩm.

Theo nhạc sĩ, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở dáng hình hay những phẩm chất truyền thống mà còn hiện diện trong cách họ vun vén gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ sự bình yên. Từ những cảm nhận ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam dần gắn kết với hình ảnh quê hương, đất nước.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc “Gặp em cô gái Việt Nam”. Ảnh: NSX

Về phương diện âm nhạc, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy xây dựng ca khúc theo mạch cảm xúc tự nhiên, từ cuộc gặp gỡ, cảm nhận vẻ đẹp người con gái đến sự thấu hiểu quê hương và hình dung về cuộc sống chung. Những hình ảnh như đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng, tà áo dài hay bếp lửa cơm chiều góp phần tạo nên không gian âm nhạc ấm áp, gần gũi.

Tác phẩm sử dụng thang ngũ cung không bán âm, mang màu sắc mềm mại, đậm chất Việt Nam. Phần phối khí được triển khai theo hướng tiết chế, chú trọng sự hài hòa giữa giai điệu và lời ca, đặc biệt khi chuyển từ những hình ảnh giàu chất thơ sang không gian gia đình thân thuộc. Qua đó, ca khúc không chỉ khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ mà còn gợi lên tình cảm gắn bó giữa con người với mái ấm và quê hương.

Đảm nhận thể hiện tác phẩm, NSƯT Hoàng Tùng đánh giá cao sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu và xử lý thanh điệu tiếng Việt. Theo nam nghệ sĩ, việc sắp xếp cao độ phù hợp với thanh sắc, thanh huyền và thanh nặng giúp lời ca rõ ràng, dễ nghe, đồng thời tạo thuận lợi cho người hát truyền tải cảm xúc.

Với NSƯT Hoàng Tùng, ca khúc đòi hỏi sự chân thành hơn là phô diễn kỹ thuật. Những câu hát về tà áo dài, ánh mắt cần được thể hiện trong trẻo, thanh thoát; trong khi các đoạn hướng về bếp lửa, mái ấm lại cần sự ấm áp, thủ thỉ như lời tâm tình.

Nam nghệ sĩ xem việc thể hiện ca khúc trong dịp 20/10 là món quà tri ân gửi đến những người mẹ và phụ nữ đã âm thầm vun đắp hạnh phúc gia đình.

Không dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, “Gặp em cô gái Việt Nam” còn gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình yêu đất nước.

Qua sáng tác của Nguyễn Thành Trung cùng giọng hát NSƯT Hoàng Tùng, tác phẩm góp thêm một sắc thái âm nhạc cho dịp 20/10, tôn vinh những người phụ nữ bằng những cảm xúc chân thành, bình dị.