NSƯT Hoàng Tùng: 'Tôi hát bằng sự nâng niu và biết ơn dành cho phụ nữ'

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã dồn trọn tâm huyết, tình cảm của mình để chắp bút nên ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam", do giọng hát của Quán quân Sao Mai 2003-NSƯT Hoàng Tùng thể hiện. Không chỉ dành tặng chung cho những người phụ nữ Việt Nam kiên trung, hiền hậu, ca khúc còn là lời tri ân gửi gắm đến mẹ và người phụ nữ thân thương luôn đồng hành, thắp lửa bình yên trong cuộc đời của chính tác giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch rằng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong anh chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng hay lớn lao xa cách. Nó bắt nguồn từ chính những điều vô cùng bình dị ngay trong ngôi nhà nhỏ.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch rằng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong anh chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng hay lớn lao xa cách. Nó bắt nguồn từ chính những điều vô cùng bình dị ngay trong ngôi nhà nhỏ.

"Tôi viết ca khúc này không phải để hô hào khẩu hiệu, mà bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta. Đặc biệt, nghĩ về mẹ và người phụ nữ của mình, tôi nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của họ chính là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Gặp một người con gái, ngắm nhìn họ trong nhịp sống thường nhật, tôi chợt nhận ra quê hương mình cũng chính từ đó mà nên hình nên dạng - đẹp đẽ, hiền hậu và bền bỉ vô cùng", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nói.

Với nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy, "Gặp em cô gái Việt Nam" không chỉ là một bản tình ca giàu cảm xúc mà còn là một công trình âm nhạc được cấu trúc vô cùng chặt chẽ và tinh tế. Ca khúc không đi theo lối mòn dựng lên những biến cố lớn lao, mà tổ chức một chuỗi phát hiện đầy tự nhiên: Gặp em, thấy vẻ đẹp, hiểu em, hiểu quê hương, bên em và hình dung cuộc đời chung. Từ đôi mắt long lanh, nụ cười làm dịu lại đất trời, tà áo dài xinh xắn cho đến hình ảnh bếp lửa cơm chiều, hình tượng đất nước dần hiện ra với một sức sống ấm áp, gần gũi.

"Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải hát bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ", NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

Bản nhạc được dựng trên thang ngũ cung không bán âm, mang lại cảm giác mềm mại, thoáng đạt và rất Việt Nam ngay từ những nốt đầu tiên. Điểm đắt giá nhất của tư duy hòa âm là khi lời ca bước vào không gian gia đình mở ra một màu âm thanh mang hơi ấm của sự chờ đợi. Nhạc sĩ đã khéo léo giữ gìn sự trong sáng của ngũ cung, đồng thời biết cách "mở cửa" đúng lúc để âm nhạc chuyên chở trọn vẹn tình cảm đời thường.

Ở góc độ thể hiện ca khúc, NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ, một trong những điểm sáng lớn của "Gặp em cô gái Việt Nam" là sự tôn trọng tuyệt đối thanh điệu tiếng Việt. Gần như mọi chữ mang thanh sắc được đặt cao hơn, các chữ thanh huyền, thanh nặng được đặt thấp hơn giúp bài hát vô cùng dễ hát, rõ lời ngay từ lần nghe đầu tiên.

"Khi cầm bản nhạc trên tay và nghiên cứu cấu trúc mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm, tôi thực sự nể trọng sự tinh tế trong từng nốt nhạc. Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải hát bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ.

NSƯT Hoàng Tùng coi ca khúc là món quà tri ân gửi tới những người mẹ và chị em phụ nữ.

Những đoạn mô tả tà áo dài hay ánh mắt cần sự trong sáng, thanh thoát; trong khi đoạn hướng về bếp lửa, về mái ấm lại cần sự ấm áp, thủ thỉ như tâm tình. Tôi coi việc cất lên giai điệu này trong dịp 20/10 năm nay như một món quà tri ân gửi tới những người mẹ, chị em phụ nữ - những người bằng tình yêu thương thầm lặng đã giữ cho đất nước, gia đình luôn bình yên và trọn vẹn", NSƯT Hoàng Tùng cho hay.

"Gặp em cô gái Việt Nam" qua sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và tiếng hát của NSƯT Hoàng Tùng không chỉ là một bài hát tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, hay phẩm chất truyền thống của người phụ nữ, mà sâu xa hơn, đó là sự nhận thức thấm thía rằng: Yêu một người con gái chính là cách để yêu quê hương sâu sắc nhất.

Ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam" vang lên nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, như một đóa hoa âm nhạc tươi thắm dâng lên những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam - những người luôn xứng đáng nhận được trọn vẹn sự tôn vinh, yêu thương và tri ân từ cuộc đời.