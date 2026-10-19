NSƯT Hoàng Hải vào vai ông bố đơn thân trong phim mới

Trong phim "Xóm nhỏ", NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Đô, người đàn ông một mình nuôi con gái trưởng thành. Ông là người cha nghiêm khắc, có phần cộc cằn, thường xuyên xảy ra bất đồng với con gái Trâm (Lê Lưu Ly đóng). Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy là tình yêu thương và nỗi lo lắng của một người cha trước hành trình bước vào đời của con.

NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Đô trong phim "Xóm nhỏ". Ảnh: VTV

Cảnh trong "Xóm trọ". Ảnh: VTV

Kết hợp yếu tố hài hước với những lát cắt đời thường giàu cảm xúc, phim gửi gắm thông điệp về tình người, tình thân và giá trị của sự sẻ chia giữa những phận đời bình dị nơi đô thị.

"Xóm nhỏ" xoay quanh Trâm (Lê Lưu Ly), cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với bố. Mang theo khát vọng tự lập và niềm tin vào một tương lai rộng mở, Trâm nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố lớn sẽ giúp mình có thêm cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tưởng tượng của cô. Sau khi bị lừa, mất chỗ dựa và gần như trắng tay, Trâm phải bắt đầu cuộc sống tự lập tại một xóm trọ nghèo giữa lòng Hà Nội.

Tại đây, cô gặp Phong (Hà Thành), chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế. Hai người trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, liên tục xảy ra những màn đấu khẩu và tình huống tréo ngoe. Những va chạm ban đầu dần mở ra câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và tình cảm giữa những con người xa lạ.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và Hoàng Long trong Xóm nhỏ. Ảnh: VTV

Thông qua các nhân vật với tính cách và hoàn cảnh khác nhau, bộ phim tái hiện những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, đồng thời làm nổi bật sức mạnh của tình làng nghĩa xóm. Trong không gian chật hẹp của khu trọ, những con người không cùng huyết thống dần trở thành chỗ dựa của nhau, cùng chia sẻ khó khăn và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé.

Bên cạnh câu chuyện trưởng thành của Trâm và đời sống nơi xóm trọ, mối quan hệ giữa cô với ông Đô là một trong những tuyến nội dung đáng chú ý của bộ phim.

Những bất đồng giữa hai thế hệ được thể hiện qua các tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt Nam. Đằng sau những cuộc tranh luận và lời nói có phần gay gắt là tình yêu thương, nỗi lo lắng của người cha và mong muốn được công nhận của một cô gái đang bước vào đời.

Từ câu chuyện này, "Xóm nhỏ" gợi mở những suy ngẫm về cách cha mẹ đồng hành cùng con khi trưởng thành. Yêu thương không chỉ là che chở hay định hướng, mà còn đòi hỏi sự lắng nghe, tôn trọng và khả năng chấp nhận việc con cái có những lựa chọn khác với mong muốn của mình.

Xóm nhỏ quy tụ dàn diễn viên gồm những gương mặt trẻ cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý là sự tái ngộ của Lê Lưu Ly và Hà Thành, hai diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Mùa hè năm ấy.

Lê Lưu Ly từng gây thiện cảm với khán giả qua vai Phương thời học sinh nhờ vẻ ngoài trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên. Trong Xóm nhỏ, nữ diễn viên đảm nhận vai Trâm – cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, cá tính, luôn muốn khẳng định bản thân nhưng phải học cách thích nghi với những thử thách của cuộc sống tự lập.

Trong khi đó, Hà Thành, diễn viên từng gây chú ý với vai Lâm trong Gió ngang khoảng trời xanh và vai Tùng trong Mùa hè năm ấy, vào vai Phong – chàng nhiếp ảnh gia có tính cách thẳng thắn, đôi khi khó gần nhưng giàu tình cảm. Sự đối lập giữa Trâm và Phong được kỳ vọng tạo nên những màn tung hứng tự nhiên, góp phần mang đến màu sắc trẻ trung cho bộ phim.

Đặc biệt, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải trở lại với hình ảnh người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái. Nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua các bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo, tiếp tục đảm nhận dạng vai có chiều sâu tâm lý, đặt trọng tâm vào những mâu thuẫn và tình cảm gia đình.

Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thùy Dương, Trần Bích Thủy, Đình Hưng, Tiến Huy cùng nhiều gương mặt khác.

"Xóm nhỏ" lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 21/10. Phim do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện.