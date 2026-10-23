NSƯT Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh mới

Mới đây, ê-kíp vở kịch Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa chia sẻ hình ảnh các diễn viên miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho những suất diễn dịp Halloween. Kèm theo hình ảnh, đơn vị cho biết: “Cả nhà ơi, càng tập càng hồi hộp. Toàn ekip vẫn đang miệt mài tập luyện, sẵn sàng đưa khán giả bước vào thế giới bí ẩn của Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa”.

Trong clip được đăng tải, NSƯT Hoài Linh xuất hiện cùng các diễn viên trên sân khấu, cho thấy sự chuẩn bị của ê-kíp trước ngày biểu diễn. Sự góp mặt của nam nghệ sĩ là một trong những điểm được khán giả chú ý, nhất là khi ông vẫn duy trì hoạt động kịch nói bên cạnh các dự án điện ảnh.

NSƯT Hoài Linh miệt mài tập luyện cùng các diễn viên.

Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, xoay quanh vụ án bí ẩn tại một rạp hát. Một năm sau khi nữ ca sĩ Đài Trang qua đời tại đây, sự xuất hiện của cô ca sĩ trẻ Minh Hà khiến những bí mật tưởng chừng đã bị chôn vùi dần được hé lộ. Khi Minh Hà cất giọng hát ca khúc từng dành cho Đài Trang, hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra, kéo những người liên quan trở lại với vụ việc năm xưa.

Vở diễn mang màu sắc trinh thám, bí ẩn, kết hợp không gian sân khấu và âm nhạc xưa. Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, chương trình còn có sự tham gia của Hứa Minh Đạt, Hồng Trang, Thúy Trang cùng nhiều diễn viên khác.

Trong vở diễn, NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai ông Nghĩa, nhân vật góp phần tạo nên những nút thắt cho câu chuyện. Việc tham gia một tác phẩm mang màu sắc trinh thám tạo thêm cơ hội để nam nghệ sĩ gặp gỡ khán giả qua sân khấu kịch, bên cạnh hình ảnh hài quen thuộc đã gắn với ông trong nhiều năm.

NSƯT Hoài Linh.

Ở tuổi 56, NSƯT Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực. Trên màn ảnh rộng, ông từng tham gia các phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Nắng, Dạ Cổ Hoài Lang, Tía Tui Là Cao Thủ và Mến Gái Miền Tây. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi góp mặt trong hai phần phim Làm Giàu Với Ma.

Ở phần đầu ra mắt năm 2024, NSƯT Hoài Linh vào vai ông Đạo, người cha làm nghề đạo tỳ có mối quan hệ nhiều trăn trở với con trai Lanh. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Đến năm 2025, ông tiếp tục tham gia Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, tác phẩm thu khoảng 101 tỷ đồng.

Trong năm 2026, NSƯT Hoài Linh còn tham gia phim điện ảnh Người Được Chọn của đạo diễn Mai Thế Hiệp và đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, mang những góc khuất nội tâm. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026, đánh dấu lựa chọn vai diễn có màu sắc tâm lý và gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian.

Từ sân khấu kịch đến điện ảnh, NSƯT Hoài Linh tiếp tục xuất hiện trong những dự án có màu sắc khác nhau. Hình ảnh tập luyện cho Bóng Ma Rạp Hát Lệ Hoa cho thấy sân khấu vẫn là một phần trong hoạt động nghệ thuật hiện tại của nam nghệ sĩ, trong lúc khán giả chờ đợi vai diễn tiếp theo của ông trên màn ảnh rộng.