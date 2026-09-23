NSƯT Hoài Linh tươi tắn trong ngày giỗ Tổ nghề

NSƯT Hoài Linh mới đây đã xuất hiện trên trang cá nhân của em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ. Nam NSƯT tươi cười vui vẻ trong ngày giỗ Tổ nghề. Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh sống kín tiếng và chỉ xuất hiện trong các sự kiện quan trọng.

Ở tuổi 57, NSƯT Hoài Linh dường như không còn quá bận tâm đến việc phải xuất hiện thường xuyên. Khi không đi diễn, nam nghệ sĩ trở về với những công việc rất đời thường: Chăm cây, uống trà, nuôi chim, câu cá hoặc về khu vườn của mình.

NSƯT Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ nghề cùng em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, NSƯT Hoài Linh từng kể cuộc sống của anh không có quá nhiều thú vui cầu kỳ. Thời gian rảnh, nam nghệ sĩ thích ở nhà hoặc về rẫy, tự tay chăm sóc cây cối. Những khoảng thời gian như vậy giúp anh có cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Đó cũng là hình ảnh khá khác với NSƯT Hoài Linh của những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Trên sân khấu, anh có thể khiến khán giả cười bằng những câu thoại duyên dáng, những vai diễn dân dã, gần gũi. Ngoài đời, nam nghệ sĩ lại chọn cuộc sống giản dị và ít phô bày.

Dù hạn chế xuất hiện, NSƯT Hoài Linh chưa bao giờ tuyên bố rời bỏ nghệ thuật. Những năm qua, anh vẫn tham gia một số dự án phim và sân khấu.

Năm 2024, nam nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng với "Làm giàu với ma". Sau một thời gian khá dài ít xuất hiện trên phim, vai diễn này giúp khán giả gặp lại Hoài Linh trong một tác phẩm điện ảnh mới.

NSƯT Hoài Linh khi ở sân khấu.

Đến năm 2026, NSƯT Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Việc lựa chọn công việc của anh hiện nay có phần khác trước. Thay vì xuất hiện liên tục, nam nghệ sĩ nhận những dự án mà bản thân cảm thấy phù hợp.

Sân khấu cũng vẫn là nơi nam nghệ sĩ dành nhiều tình cảm. Trong những dịp đặc biệt của giới nghệ sĩ, đặc biệt là ngày giỗ Tổ sân khấu, hình ảnh NSƯT Hoài Linh xuất hiện bên đồng nghiệp luôn khiến nhiều khán giả chú ý.

NSƯT Hoài Linh ở đời thường.

Với người đã có hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề như NSƯT Hoài Linh, sân khấu có lẽ không chỉ đơn thuần là công việc. Đây là nơi anh trưởng thành, tạo dựng tên tuổi và có những năm tháng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Bởi vậy, dù không còn hoạt động với tần suất như trước, NSƯT Hoài Linh vẫn trở lại khi có dịp. Sự xuất hiện của anh thường không quá ồn ào nhưng vẫn tạo được sự chú ý riêng.

NSƯT Hoài Linh (tên thật Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1969) là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015 và sở hữu nhiều giải thưởng nghệ thuật. Những năm gần đây, NSƯT Hoài Linh sống kín tiếng hơn, dành thời gian cho gia đình, làm vườn và vẫn trở lại với sân khấu, điện ảnh khi có dự án phù hợp.