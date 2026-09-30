NSƯT Hoài Linh tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 56

Những ngày qua, nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh trở thành điểm hẹn của đông đảo nghệ sĩ trong dịp Giỗ Tổ sân khấu. Từ sáng 22/9, nam nghệ sĩ đã có mặt để chuẩn bị không gian, đón đồng nghiệp đến dâng hương, gặp gỡ và trò chuyện. Nhiều gương mặt quen thuộc như Cẩm Ly, Anh Đức, Mạc Văn Khoa, Nhã Phương, Thúy Ngân... cũng xuất hiện tại đây.

Khoảnh khắc NSƯT Hoài Linh đứng giữa những người đồng nghiệp thân thiết phần nào cho thấy một niềm hạnh phúc rất khác của nam nghệ sĩ ở hiện tại. Không còn quá chú trọng việc xuất hiện liên tục trước công chúng, anh dành nhiều thời gian hơn cho không gian đã gắn với tâm huyết của mình và những cuộc gặp gỡ với anh chị em trong nghề.

Nhà thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh được xây dựng trên khu đất khoảng 7.000 m2 tại phường Long Phước, TP.HCM. Công trình được truyền thông nhiều năm qua nhắc đến với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng và là nơi nam nghệ sĩ thường đón đồng nghiệp trong những dịp quan trọng của giới sân khấu.

Hoài Linh vui vẻ chụp ảnh cùng các nghệ sĩ và khán giả dự lễ cúng Tổ.

Bên cạnh niềm vui từ những cuộc hội ngộ, sân khấu cũng là nơi NSƯT Hoài Linh tìm lại sự kết nối với nghề. Trong năm 2026, anh liên tục xuất hiện trong các vở diễn mới. Sau Ra Giêng Cho Cưới Hông?, nam nghệ sĩ tham gia Nội Gián Nạn Dối tại Sân khấu Mới, rồi đảm nhận vai Chú Tư trong Xóm Trọ Làm Trò.

Đáng chú ý, NSƯT Hoài Linh từng chia sẻ rằng điều anh cần ở sân khấu không đơn thuần là thu nhập mà còn là không khí anh em nghệ sĩ quây quần, cùng tập luyện và biểu diễn. Vì thế, việc tiếp tục đứng trên sân khấu ở thời điểm hiện tại mang đến cho nam nghệ sĩ một giá trị tinh thần riêng, sau nhiều năm hoạt động với tần suất thưa dần.

Hoài Linh 'bao trọn' các suất kịch của Sân khấu Mới.

Không chỉ sân khấu, điện ảnh cũng mang lại hạnh phúc cho NSƯT Hoài Linh. Năm 2024, anh tái xuất với Làm Giàu Với Ma, bộ phim đạt khoảng 128 tỷ đồng. Một năm sau, Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục cán mốc hơn 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu hai phần đạt khoảng 229 tỷ đồng. Đây là doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của NSƯT Hoài Linh.

Trước đó, nam nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều phim có doanh thu đáng chú ý như Nụ Hôn Thần Chết khoảng 16 tỷ đồng, Hello Cô Ba khoảng 25 tỷ đồng sau một tuần, Nhà Có 5 Nàng Tiên khoảng 60 tỷ đồng, Quý Tử Bất Đắc Dĩ khoảng 44 tỷ đồng, Tía Tui Là Cao Thủ khoảng 50 tỷ đồng và Nắng khoảng 64 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, NSƯT Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc. Trong Người Được Chọn, anh đảm nhận vai thầy Thạch, còn La Bàn Không Hướng Bắc đánh dấu lần xuất hiện chung đáng chú ý của Hoài Linh và Quyền Linh trên màn ảnh rộng.

NSƯT Hoài Linh góp mặt trong dự án Người Được Chọn.

Nhìn vào những hoạt động gần đây, có thể thấy hạnh phúc của NSƯT Hoài Linh ở tuổi 56 không nhất thiết nằm ở sự xuất hiện dày đặc hay những con số phòng vé. Đó còn là khi anh vẫn được đồng nghiệp tìm đến, vẫn có sân khấu để biểu diễn và tiếp tục được làm những công việc mình yêu thích.

Sau nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, NSƯT Hoài Linh đang duy trì nhịp hoạt động phù hợp hơn, nhưng sợi dây kết nối với sân khấu, điện ảnh và đồng nghiệp vẫn được giữ lại. Những hình ảnh mới nhất tại nhà thờ Tổ cũng cho thấy nam nghệ sĩ vẫn tìm thấy niềm vui trong chính môi trường nghệ thuật đã gắn bó với mình suốt nhiều thập niên.