NSƯT Hoài Linh tái xuất vở kịch 'Thằng Mắm, con Muối'

Mới đây, NSƯT Hoài Linh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại C.A.T Your Home của nghệ sĩ Cát Phượng. Không chỉ đến ủng hộ người đồng nghiệp thân thiết, nam nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo casting, tham gia tuyển chọn diễn viên cho vở kịch Thằng Mắm, con Muối. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là tác phẩm gắn liền với tên tuổi Hoài Linh từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật.

Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, Thằng Mắm, con Muối từng là một trong những vở diễn để lại nhiều cảm xúc. Tác phẩm xoay quanh hai đứa trẻ mồ côi phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ. Trong đó, nhân vật thằng Mắm do Hoài Linh thể hiện mang nhiều nét tương đồng với chính cuộc đời nam nghệ sĩ. Khi mới 13, 14 tuổi, anh từng phải đi bán hàng rong ở khu vực ngã ba Dầu Giây, Đồng Nai để mưu sinh. Chính những ký ức cơ cực ấy giúp Hoài Linh hóa thân vào nhân vật bằng lối diễn chân thật, mộc mạc và giàu cảm xúc.

NSƯT Hoài Linh và Việt Hương trong vở diễn Thằng Mắm, con Muối.

Đặc biệt, vở diễn từng gắn liền với màn kết hợp của Hoài Linh và Việt Hương, tạo nên dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Sự tung hứng ăn ý, khả năng chuyển đổi cảm xúc linh hoạt giữa tiếng cười và những khoảng lặng khiến câu chuyện về hai đứa trẻ nghèo trở nên gần gũi, lay động. Nghệ sĩ Thanh Hằng cũng là một gương mặt góp phần tạo nên thành công của tác phẩm.

Năm 2016, Hoài Linh từng tái hiện Thằng Mắm, con Muối cùng Cát Phượng và Thanh Hằng trong chương trình Thử tài siêu nhí. Dù đã diễn đi diễn lại nhân vật nhiều lần, nam nghệ sĩ vẫn không giấu được sự xúc động khi hóa thân vào câu chuyện gần như chính cuộc đời mình. Cát Phượng cũng bật khóc ngay trên sân khấu, cho thấy sức nặng cảm xúc mà tác phẩm mang lại cho những người trực tiếp thể hiện.

Việc Hoài Linh xuất hiện ở một vị trí liên quan đến dự án này còn đáng hơn chú ý khi nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của anh trong những năm qua. Sau giai đoạn hạn chế xuất hiện trước công chúng, nam nghệ sĩ dần tìm lại nhịp độ làm nghề thông qua sân khấu. Năm 2022, anh trở lại với vở Lạc giữa biển người cùng Việt Hương tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc. Đầu năm 2023, Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong vở hài kịch Đụng vô là phỏng tay tại sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí.

NSƯT Hoài Linh chụp ảnh cùng các thí sinh tại buổi casting.

Đến năm 2025, anh nhận lời tham gia Một mối tình, vở diễn ra mắt Sân khấu Mới, tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn trẻ Minh Nhật. Đáng chú ý, năm 2026, Hoài Linh cùng Sân khấu Mới trở lại hoạt động tại Nhà hát Trần Hữu Trang với nhiều vở diễn phục vụ khán giả. Nam nghệ sĩ không chỉ tham gia biểu diễn mà còn dành thời gian đồng hành, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trong quá trình xây dựng sân khấu.

Từ những sân khấu nhỏ đến các điểm diễn chuyên nghiệp, Hoài Linh vẫn duy trì sự gắn bó với ánh đèn sân khấu. Đáng chú ý, anh từng thu xếp công việc để tham gia nhiều suất diễn cuối tuần, dù sân khấu kịch không phải nơi mang lại nguồn thu nhập lớn. Điều này phần nào cho thấy tình yêu nghề và mong muốn được tiếp tục đứng trước khán giả của nam nghệ sĩ.

Lần trở lại với Thằng Mắm, con Muối trong vai trò giám khảo casting vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Từ người từng trực tiếp sống cùng nhân vật, Hoài Linh nay có cơ hội truyền đạt kinh nghiệm, góp phần tìm kiếm những gương mặt phù hợp để tiếp nối tác phẩm. Với khán giả từng yêu mến vở diễn, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ cũng gợi lại nhiều ký ức về một thời sân khấu hài Việt Nam để lại dấu ấn sâu đậm.