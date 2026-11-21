Mới đây, thông tin NSƯT Hoài Linh sẽ góp mặt trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Tố My đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt mà còn có màn kết hợp cùng nữ ca sĩ kém mình 22 tuổi trong một tiết mục được đầu tư công phu.

NSƯT Hoài Linh sẽ góp mặt trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Tố My.

Theo tiết lộ, NSƯT Hoài Linh và Tố My sẽ có lần nên duyên đặc biệt trên sân khấu thông qua một vở kịch được dàn dựng riêng cho liveshow. Đây cũng là một trong những điểm nhấn mà nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết, mong muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ sau hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Chia sẻ về lần kết hợp cùng NSƯT Hoài Linh, Tố My cho biết cô đặc biệt chú trọng đến sự ăn ý giữa hai chú cháu, đồng thời mong muốn tiết mục không đơn thuần mang tính giải trí mà còn truyền tải được câu chuyện cuộc đời mình.

"Liveshow này My rất tâm đắc vào tiết mục kịch, làm sao để mà chú cháu phối hợp có sự duyên dáng, và trong đó diễn tả được câu chuyện của cuộc đời My, đồng thời kết hợp được với chị Vỹ Dạ, anh Quang Lê một cách nhịp nhàng, đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, bi có, hài có để quý vị khán giả có cảm xúc tốt nhất khi thưởng thức tiết mục hài kịch", Tố My chia sẻ.

Tố My đặt nhiều kỳ vọng về màn kết hợp với NSƯT Hoài Linh.

Có thể thấy, màn kết hợp giữa NSƯT Hoài Linh và Tố My không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp nữ ca sĩ mà còn mở ra cơ hội để khán giả thưởng thức một tiết mục hội tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng cho vở kịch. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên sân khấu hài, nam nghệ sĩ được xem là nhân tố có thể tạo nên những khoảnh khắc vừa duyên dáng, hài hước vừa giàu cảm xúc. Đồng thời, sự kết hợp giữa những nghệ sĩ có thế mạnh biểu diễn khác nhau cũng hứa hẹn tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hoài Linh vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trong các dự án nghệ thuật. Lần nên duyên với Tố My trên sân khấu lần này vì thế được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn đáng nhớ trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Khán giả trông chờ sự kết hợp của Tố My và NSƯT Hoài Linh.