NSƯT Hoài Linh khiến khán giả tiếc nuối

Theo lịch phát hành được công bố trước đó, ngày 6/11/2026 đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoài Linh trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Người Được Chọn. Tuy nhiên, ngày khởi chiếu đã trôi qua nhưng bộ phim vẫn chưa có thêm động thái đáng chú ý, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Trước đó, Người Được Chọn nhận được sự quan tâm khi công bố quy tụ NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy. Đặc biệt, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trong vai thầy Thạch được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với những vai diễn hài quen thuộc từng làm nên tên tuổi của anh.

NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh với phim Người Được Chọn.

Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn chưa có thông báo chính thức về lịch phát hành mới. Các hoạt động quảng bá cũng chưa được triển khai trở lại. Điều này khiến không ít người yêu mến Hoài Linh đặt câu hỏi về tình hình thực tế của dự án, nhất là khi ngày ra mắt từng được ấn định đã qua.

Theo thông tin được biết, bộ phim hiện vẫn còn một số vấn đề liên quan đến khâu hậu kỳ và đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi đến với khán giả. Đây được xem là nguyên nhân khiến tác phẩm chưa thể phát hành theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, thời điểm hoàn tất cũng như lịch chiếu mới vẫn chưa được ê-kíp công bố cụ thể.

Việc tiếp tục lỡ hẹn với phòng vé khiến màn tái xuất của Hoài Linh một lần nữa phải chờ đợi. Bởi trước đó, nam nghệ sĩ từng có màn trở lại đáng chú ý với hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, lần lượt ra mắt năm 2024 và 2025. Hai tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, cho thấy sức hút nhất định của Hoài Linh khi trở lại với điện ảnh.

Phim có NSƯT Hoài Linh hoãn chiếu trước ngày ra mắt dự kiến.

Sau những thành tích này, khán giả có thêm lý do để mong chờ các dự án tiếp theo của nam nghệ sĩ. Không chỉ tò mò về khả năng diễn xuất trong một màu sắc nhân vật mới, người xem còn kỳ vọng Hoài Linh sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn tại phòng vé.

Với Người Được Chọn, yếu tố tâm linh cùng câu chuyện xoay quanh hoạt động hầu đồng được giới thiệu là những điểm đáng chú ý. Bên cạnh Hoài Linh, sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy cũng khiến dự án được kỳ vọng có thêm chiều sâu về diễn xuất.

Tuy nhiên, việc bộ phim chưa thể ra mắt đúng hẹn ít nhiều khiến sự háo hức của khán giả phải kéo dài thêm. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt liên tục có những tác phẩm mới, việc chậm trễ phát hành cũng đặt ra không ít thách thức về thời điểm tiếp cận công chúng.

Dẫu vậy, khán giả vẫn có thể chờ đợi một phiên bản hoàn thiện hơn thay vì một tác phẩm vội vàng ra rạp. Điều được quan tâm lúc này là khi nào Người Được Chọn hoàn tất hậu kỳ và chính thức công bố lịch khởi chiếu mới. Với Hoài Linh, thêm một lần lỡ hẹn đồng nghĩa với việc màn tái xuất được mong chờ vẫn chưa thể trở thành hiện thực.