NSƯT Hoài Linh tiếp tục có dịp gặp gỡ khán giả trong một dự án sân khấu mới mang tên Ra Giêng cho cưới hôn?. Lần này, nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Hai Tâm, một người cha có duy nhất cô con gái và bất ngờ rơi vào tình huống khó xử khi cùng lúc phải đối diện với năm chàng trai muốn trở thành con rể của mình.

Theo nội dung được giới thiệu, gia đình ông Hai Tâm chỉ có một cô con gái nhưng lại xuất hiện đến năm chàng rể. Từ đây, câu chuyện kén rể bắt đầu với hàng loạt tình huống tréo ngoe. Người cha đứng trước bài toán khó: Làm thế nào để tìm được chàng trai phù hợp nhất cho con gái giữa những ứng viên có cá tính và cách thể hiện tình cảm khác nhau?

NSƯT Hoài Linh trong vở kịch Ra Giêng cho cưới hôn?.

Trong vở diễn, NSƯT Hoài Linh vào vai ông Hai Tâm, nhân vật giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện. Hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện trên poster với trang phục áo bà ba xanh, khăn rằn mang đậm màu sắc miền Tây Nam Bộ. Biểu cảm có phần bối rối của ông Hai Tâm cũng phần nào gợi mở những rắc rối mà nhân vật phải đối diện khi năm chàng trai cùng tìm cách chinh phục gia đình mình.

Điểm đáng chú ý là NSƯT Hoài Linh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn cùng Minh Nhật. Vở diễn được chuyển thể từ kịch bản của tác giả Như Trúc, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hứa Minh Đạt, Hồng Trang, Quách Ngọc Tuyên, Thùy Trang, Nguyễn Anh Tú, Huỳnh Thanh Trúc, Vũ Phương Linh, Huỳnh Bảo Ngọc, Tất Diệu Hằng, Bé Tư, Huỳnh Chí Hào và Công Huy.

Đáng chú ý, hình ảnh giới thiệu vở diễn còn được thiết kế như một tấm thiệp cưới với dòng chữ "Lễ Thành Hôn". Trong đó, một cô dâu xuất hiện bên cạnh năm chàng trai mặc áo dài đỏ. Mỗi người có một tạo dáng và phụ kiện riêng, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa hài hước. Chi tiết này càng khiến khán giả tò mò về danh tính chàng trai cuối cùng có thể nhận được cái gật đầu của ông Hai Tâm.

"Lễ Thành Hôn" trong Ra Giêng cho cưới hôn?.

Với NSƯT Hoài Linh, hình ảnh người cha trong Ra Giêng cho cưới hôn? tiếp tục là một màu sắc diễn xuất gần gũi với khán giả. Nam nghệ sĩ vốn được biết đến qua nhiều vai diễn mang đậm chất đời thường, khai thác những câu chuyện gia đình và các mối quan hệ xã hội bằng lối diễn hài duyên dáng.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh trong vở diễn cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý. Khán giả có thể chờ đợi màn tung hứng giữa ông Hai Tâm và năm chàng trai, đặc biệt là những tình huống khi các ứng viên lần lượt tìm cách ghi điểm trước cha vợ tương lai.

Theo thông tin trên thiệp giới thiệu, Ra Giêng cho cưới hôn? dự kiến diễn vào cuối tháng 11. Với câu chuyện kén rể xoay quanh một cô dâu và năm chàng trai, vở diễn tiếp tục đưa NSƯT Hoài Linh đến gần hơn với khán giả yêu sân khấu hài.