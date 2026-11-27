Mới đây, ca sĩ Tố My chính thức công bố NSƯT Hoài Linh sẽ là một trong những khách mời đặc biệt góp mặt trong liveshow kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của cô. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ không chỉ xuất hiện để chung vui cùng đàn em mà còn có màn nên duyên đặc biệt với nữ ca sĩ kém 22 tuổi thông qua một tiết mục hài kịch được đầu tư, dàn dựng riêng cho chương trình.

NSƯT Hoài Linh trở lại sân khấu hài kịch trong liveshow sắp tới đây của nữ ca sĩ kém 22 tuổi - Tố My.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú và mong chờ màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ. Đặc biệt, việc NSƯT Hoài Linh trở lại một sân khấu lớn với sở trường hài kịch cũng trở thành điểm nhấn khiến chương trình nhận được thêm sự chú ý.

Có thể nói, những phản hồi tích cực bước đầu từ khán giả phần nào cho thấy NSƯT Hoài Linh đã có lựa chọn phù hợp khi nhận lời đồng hành cùng Tố My trong cột mốc quan trọng này. Bởi lẽ, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hài kịch vẫn là lĩnh vực gắn liền với tên tuổi NSƯT Hoài Linh. Những vai diễn duyên dáng, lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng tạo tiếng cười đã giúp nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Vì vậy, việc Hoài Linh trở lại với một tiết mục thuộc đúng sở trường được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không những thế, màn kết hợp lần này còn đặc biệt bởi mối quan hệ thân thiết giữa NSƯT Hoài Linh và Tố My ngoài đời. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô thần tượng nam nghệ sĩ từ nhỏ, sau này lại có cơ duyên trở thành hàng xóm của Hoài Linh. Hai chú cháu thường xuyên giữ liên lạc, quan tâm nhau bằng những hành động giản dị trong cuộc sống.

NSƯT Hoài Linh và Tố My có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời, là hàng xóm của nhau.

Tố My từng kể rằng khi gia đình nấu những món ăn miền Trung, cô thường mang sang biếu NSƯT Hoài Linh. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên tình cảm thân thiết, để khi nữ ca sĩ ngỏ lời mời tham gia liveshow, nam nghệ sĩ vui vẻ nhận lời, thậm chí còn hài hước nói rằng nếu không được mời sẽ giận.

Chia sẻ về tiết mục sắp tới, Tố My cho biết cô rất tâm đắc với phần hài kịch có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ và Quang Lê. Nữ ca sĩ mong muốn các nghệ sĩ phối hợp nhịp nhàng, tái hiện câu chuyện cuộc đời mình qua nhiều cung bậc cảm xúc, có cả tiếng cười lẫn những khoảnh khắc sâu lắng.

Đây cũng là yếu tố khiến màn nên duyên giữa NSƯT Hoài Linh và Tố My trở nên đáng mong đợi. Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò khách mời thông thường, nam nghệ sĩ sẽ trực tiếp tham gia kể câu chuyện nghệ thuật của đàn em bằng chính thế mạnh biểu diễn của mình.

Dĩ nhiên, sức hút thực sự của tiết mục vẫn cần chờ đến khi liveshow diễn ra. Tuy nhiên, từ sự hào hứng của khán giả trước thông tin công bố, có thể thấy quyết định nhận lời tham gia chương trình của NSƯT Hoài Linh đang tạo nên hiệu ứng tích cực.

Nhiều khán giả trông chờ màn nên duyên của NSƯT Hoài Linh và Tố My.

Với một nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu như NSƯT Hoài Linh, việc tiếp tục được khán giả mong chờ trong những lần xuất hiện mới là điều đáng quý. Và ở lần kết hợp cùng Tố My, sự đón nhận ban đầu ấy chính là tín hiệu đáng mừng, cho thấy lựa chọn trở lại sân khấu hài kịch của nam nghệ sĩ có cơ sở để được xem là quyết định đúng đắn.