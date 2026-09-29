NSƯT Hoài Linh đã có được tình yêu ở tuổi 57

Những ngày Giỗ Tổ sân khấu 2026, đền thờ Tổ của Hoài Linh trở nên rộn ràng khi nhiều nghệ sĩ tìm về dâng hương, gặp gỡ đồng nghiệp. Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ, Cẩm Ly, Mạc Văn Khoa, Nhã Phương, Thúy Ngân cùng nhiều nghệ sĩ khác xuất hiện tại đây. Hoài Linh cũng trực tiếp có mặt, giao lưu và đón tiếp những người đồng nghiệp ghé thăm. Không khí tại đền thờ vì thế không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ Tổ nghiệp mà còn giống một cuộc hội ngộ của những người cùng hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh Hoài Linh trong ngày đặc biệt càng gây chú ý bởi vài năm qua, nam nghệ sĩ chủ động sống kín tiếng hơn. Hoài Linh không còn phủ sóng dày đặc trên truyền hình hay thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân như trước. Thay vào đó, thời gian được dành cho gia đình, công việc và đền thờ Tổ. Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ giản dị, ít phô bày, khác xa hình ảnh một danh hài từng xuất hiện liên tục trước công chúng.

Hoài Linh vui vẻ gặp gỡ đồng nghiệp trong ngày Giỗ Tổ sân khấu.

Sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong hành trình hiện tại của Hoài Linh. Nam nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng Sân Khấu Mới và góp mặt trong nhiều vở diễn như Ra Giêng Cho Cưới Hôn?, Nội Gián Nạn Dối hay Xóm Trọ Lắm Trò. Việc trở lại sân khấu cho thấy Hoài Linh vẫn dành nhiều tình cảm cho nơi từng tạo dựng tên tuổi và giúp kết nối trực tiếp với khán giả.

Điện ảnh cũng ghi nhận một chặng đường đáng chú ý của Hoài Linh. Từ những vai diễn mang màu sắc hài hước trong Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng đến những nhân vật giàu cảm xúc hơn trong Dạ Cổ Hoài Lang và Làm Giàu Với Ma, nam nghệ sĩ từng bước mở rộng hình ảnh diễn xuất trên màn ảnh rộng. Hai phần Làm Giàu Với Ma cũng giúp Hoài Linh có thêm những tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé.

Bên cạnh những vai diễn, mối quan hệ giữa Hoài Linh và đồng nghiệp cũng là một phần đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ từng có thời gian làm việc, đứng chung sân khấu hoặc hợp tác với Hoài Linh vẫn giữ sự gắn bó với nam nghệ sĩ. Những cuộc gặp tại đền thờ Tổ không chỉ là dịp tưởng nhớ Tổ nghiệp mà còn cho thấy những mối quan hệ được duy trì sau nhiều năm cùng hoạt động trong giới giải trí.

NSƯT Hoài Linh hội ngộ đông đảo đồng nghiệp tại đền thờ Tổ dịp Giỗ Tổ sân khấu.

Thế nhưng, nếu điện ảnh ghi dấu bằng những con số, sân khấu lại cho thấy một khía cạnh khác trong hành trình của Hoài Linh. Ở đó, nam nghệ sĩ có cơ hội gặp lại những đồng nghiệp thân thiết, làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ và duy trì mối liên kết với nghề. Những cuộc gặp tại đền thờ Tổ dịp này càng cho thấy khoảng cách giữa Hoài Linh và đồng nghiệp không bị kéo xa bởi những năm tháng hạn chế xuất hiện.

“Tình yêu” của Hoài Linh ở tuổi 57 vì thế có thể được nhìn từ một nghĩa khác. Đó là tình yêu với nghề, với sân khấu và với những người đồng nghiệp vẫn tìm đến trong những dịp quan trọng. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh có thể không còn đứng ở vị trí phủ sóng dày đặc như trước, nhưng những cuộc hội ngộ tại đền thờ Tổ cho thấy nam nghệ sĩ vẫn có một vị trí riêng trong đời sống của nhiều nghệ sĩ.