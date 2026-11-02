NSƯT Hoài Linh công khai với Cát Phượng ở tuổi 57

Mới đây, NSƯT Hoài Linh bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện do diễn viên Cát Phượng tổ chức. Sự góp mặt của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi thời gian gần đây, Hoài Linh khá kín tiếng và không thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí.

Được biết, Cát Phượng quyết định mở học viện nhằm tìm kiếm, đào tạo những gương mặt trẻ có đam mê diễn xuất. Trong dịp này, Hoài Linh xuất hiện với vai trò đàn anh, trực tiếp ngồi ghế casting để hỗ trợ nữ đồng nghiệp tuyển chọn học viên tiềm năng.

NSƯT Hoài Linh diện đồ giản dị, có mặt tại buổi tuyển chọn học viên của Cát Phượng. Ảnh chụp màn hình TikTok Nhịp Sống Online.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Hoài Linh còn công khai chia sẻ về mối quan hệ gắn bó hàng chục năm với Cát Phượng. Nam nghệ sĩ công khai cho biết cả hai không đơn thuần là đồng nghiệp mà còn xem nhau như những người thân trong gia đình.

Hoài Linh chia sẻ: "Mình và Cát Phượng là tình cảm anh em hợp tác hai mươi mấy năm rồi. Nên là ngoài tình cảm anh em đồng nghiệp ra thì còn coi nhau như gia đình. Mình với Cát Phượng những buồn vui trong công việc, cuộc sống đều chia sẻ với nhau. Từ xưa giờ, show của mình thì Cát Phượng đều tham gia, và show của cô ấy mình cũng tham gia".

Những lời tâm sự chân thành của Hoài Linh phần nào cho thấy tình cảm bền chặt giữa hai nghệ sĩ sau hơn hai thập kỷ đồng hành. Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, cả hai còn là những người có thể chia sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống.

NSƯT Hoài Linh cho biết anh và Cát Phượng đã gắn bó với nhau hàng chục năm và xem nhau như người trong gia đình. Ảnh chụp màn hình TikTok Nhịp Sống Online.

Đặc biệt, việc Hoài Linh dành thời gian xuất hiện tại sự kiện của Cát Phượng cũng cho thấy sự ủng hộ mà nam nghệ sĩ dành cho quyết định mới của đàn em thân thiết.

Ở tuổi 57, Hoài Linh vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu và công tác đào tạo thế hệ kế cận. Việc tham gia tuyển chọn học viên cùng Cát Phượng được xem là một cách để nam nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm nghề.

NSƯT Hoài Linh và Cát Phượng thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Có thể nói, lần xuất hiện này không chỉ đánh dấu một hoạt động đáng chú ý của Hoài Linh mà còn giúp công chúng hiểu hơn về mối quan hệ anh em thân thiết giữa anh và Cát Phượng. Giữa showbiz nhiều biến động, tình đồng nghiệp kéo dài hơn 20 năm của cả hai là điều đáng trân trọng.