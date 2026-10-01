NSƯT Hoài Linh có quyết định quan trọng sau 5 năm

Sau gần 5 năm kể từ khi hạn chế xuất hiện trước công chúng vì những ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, NSƯT Hoài Linh đang có những thay đổi đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật. Không còn hoạt động với tần suất dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, nam nghệ sĩ lựa chọn trở lại bằng những dự án phù hợp, tập trung vào chất lượng vai diễn thay vì số lượng xuất hiện.

Quyết định tiếp tục gắn bó với điện ảnh được xem là bước đi quan trọng của NSƯT Hoài Linh sau một thời gian dài lui về cuộc sống riêng. Từ một nghệ sĩ từng phủ sóng mạnh mẽ trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh, NSƯT Hoài Linh hiện xây dựng lại hình ảnh theo hướng chậm rãi hơn, kín tiếng hơn nhưng vẫn giữ sự kết nối với khán giả.

Từ một nghệ sĩ từng phủ sóng mạnh mẽ trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh, NSƯT Hoài Linh hiện lựa chọn hành trình nghệ thuật chậm rãi, kín tiếng hơn.

Trong những năm qua, NSƯT Hoài Linh gần như rút khỏi nhiều chương trình giải trí quen thuộc. Nam nghệ sĩ ít chia sẻ trên mạng xã hội, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhà thờ Tổ nghiệp cùng những hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, sự im lặng này không đồng nghĩa với việc NSƯT Hoài Linh rời bỏ nghệ thuật.

Sau thời gian vắng bóng, NSƯT Hoài Linh gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Làm Giàu Với Ma năm 2024. Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai ông Đạo, một người cha nghèo làm nghề đạo tỳ, sống cuộc đời nhiều khó khăn nhưng luôn dành tình thương cho con trai. Đây là vai diễn có màu sắc khác biệt so với hình tượng hài quen thuộc trước đây của NSƯT Hoài Linh.

Trong Làm Giàu Với Ma, NSƯT Hoài Linh rời xa hình ảnh hài quen thuộc để hóa thân thành một người cha nghèo với câu chuyện giàu cảm xúc về tình phụ tử.

Không tập trung vào những mảng miếng gây cười, nhân vật ông Đạo khai thác nhiều hơn về cảm xúc gia đình, sự hy sinh và tình phụ tử. Vai diễn này giúp NSƯT Hoài Linh cho thấy khả năng chuyển đổi từ một danh hài quen thuộc sang hình ảnh một diễn viên giàu chiều sâu. Bộ phim sau đó đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nam nghệ sĩ tại phòng vé.

Tiếp nối thành công đó, NSƯT Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Lần này, anh vào vai ông Nháy, một nhân vật có tính cách khác biệt, mang đến màu sắc mới trong diễn xuất. Bộ phim tiếp tục đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, giúp thương hiệu Làm Giàu Với Ma ghi nhận tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng.

Sau hai dự án tạo dấu ấn tại phòng vé, NSƯT Hoài Linh tiếp tục nhận lời tham gia bộ phim Người Được Chọn. Đây được xem là một quyết định quan trọng khi nam nghệ sĩ lựa chọn một vai diễn có chiều sâu về văn hóa và tâm lý nhân vật.

Vai thầy Thạch trong Người Được Chọn tiếp tục cho thấy sự cẩn trọng của NSƯT Hoài Linh khi lựa chọn những nhân vật có chiều sâu về văn hóa và tâm lý.

Trong phim, NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một người thực hành nghi lễ hầu đồng với nhiều góc khuất trong cuộc đời. Đây là nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, lĩnh vực mà nam nghệ sĩ có sự quan tâm ngoài đời. Đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết ê kíp đã nhiều lần trao đổi và gửi kịch bản để thuyết phục NSƯT Hoài Linh tham gia. Sau khi đọc đến nhiều bản chỉnh sửa, nam nghệ sĩ mới đồng ý nhận vai.

Sự cẩn trọng trong việc lựa chọn nhân vật cho thấy NSƯT Hoài Linh hiện không còn chạy theo sự xuất hiện liên tục mà ưu tiên những vai diễn có giá trị về nội dung. Sau nhiều năm xây dựng tên tuổi bằng hài kịch, sân khấu và điện ảnh thương mại, nam nghệ sĩ đang hướng đến những nhân vật có chiều sâu hơn.

Bên cạnh điện ảnh, NSƯT Hoài Linh vẫn duy trì sự kết nối với sân khấu qua các hoạt động nghệ thuật và những dịp gặp gỡ đồng nghiệp.

Bên cạnh điện ảnh, NSƯT Hoài Linh cũng duy trì sự gắn bó với sân khấu. Những lần xuất hiện trong các vở diễn, các dịp Giỗ Tổ sân khấu hay gặp gỡ đồng nghiệp cho thấy nam nghệ sĩ vẫn giữ tình yêu với nghề. Với NSƯT Hoài Linh, sân khấu không chỉ là công việc mà còn là nơi lưu giữ mối liên kết với nghệ thuật và những người đồng hành nhiều năm.

Ở tuổi ngoài 50, cuộc sống của NSƯT Hoài Linh đã thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc khu nhà thờ Tổ nghiệp và tận hưởng cuộc sống giản dị hơn. Tuy nhiên, mỗi lần trở lại với một dự án mới, tên tuổi NSƯT Hoài Linh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sau nhiều biến động trong sự nghiệp, NSƯT Hoài Linh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật bằng những vai diễn mang nhiều trải nghiệm và chiều sâu cảm xúc.

Quyết định tiếp tục đóng phim sau 5 năm không chỉ là sự trở lại của một nghệ sĩ từng có sức ảnh hưởng lớn, mà còn cho thấy NSƯT Hoài Linh vẫn muốn tiếp tục hành trình sáng tạo. Không còn xuất hiện dày đặc như trước, nam nghệ sĩ đang chọn cách trở lại bằng những vai diễn phù hợp với tuổi nghề, kinh nghiệm và những giá trị mà anh muốn truyền tải trên màn ảnh.