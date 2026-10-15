NSƯT Đại Nghĩa trở về núi

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa đăng tải loạt hình ảnh chụp giữa khung cảnh núi rừng bao la, thu hút sự chú ý của khán giả. Đi kèm những khoảnh khắc này, nam nghệ sĩ chia sẻ về khoảng thời gian lên núi ghi hình cho bộ phim điện ảnh Án Mạng Karaoke."Hồi lên núi làm thầy Nguyện Giang quay cái phim này, cảnh đẹp mênh mang, không gian làm lòng mình dịu lại, gần như chỉ muốn ngồi im lặng mà thôi”, Đại Nghĩa viết.

Qua lời chia sẻ, có thể thấy khung cảnh thiên nhiên trong những ngày ghi hình đã để lại cho nam nghệ sĩ nhiều cảm xúc. Không chỉ là bối cảnh phục vụ câu chuyện trên màn ảnh, núi rừng còn mang đến cho anh những khoảng lặng giữa lịch trình làm việc. Hình ảnh Đại Nghĩa nhắc lại kỷ niệm trên phim trường cũng giúp khán giả có thêm góc nhìn về quá trình anh tham gia dự án mới.

Ảnh: FBNV

Trong Án Mạng Karaoke, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, nhân vật gắn với khóa tu chữa lành tại một homestay thiền biệt lập trên núi. Tác phẩm thuộc thể loại hài - trinh thám, do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người tìm đến khu vực miền núi để tham gia chuyến đi chữa lành. Tuy nhiên, hành trình tưởng chừng bình yên nhanh chóng bị đảo lộn sau khi bà Thủy (Vân Dung) bất ngờ bị sát hại. Những người có mặt tại homestay lần lượt trở thành đối tượng bị nghi ngờ, trong khi các mối quan hệ, mâu thuẫn và bí mật dần được hé lộ.

Với vai thầy Nguyện Giang, Đại Nghĩa góp mặt trong tuyến nhân vật liên quan đến chuyến đi đặc biệt này. Bối cảnh núi rừng biệt lập cũng là một phần quan trọng tạo nên không khí của bộ phim, khi các nhân vật bị cuốn vào vụ án và hành trình tìm kiếm hung thủ.

Ảnh: FBNV

Án Mạng Karaoke có sự tham gia của nhiều diễn viên như Đoàn Thiên Ân, Vân Dung, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo cùng các nghệ sĩ khác. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 30/10/2026, có các suất chiếu sớm từ ngày 21/10.

Ngoài dự án này, Đại Nghĩa còn được khán giả biết đến với vai trò diễn viên sân khấu, MC và diễn viên điện ảnh. Anh ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình, các vở diễn tại sân khấu IDECAF và những bộ phim như Pháp Sư Mù, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Âm Dương Lộ hay Tìm Xác: Ma Không Đầu.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn duy trì sự hiện diện ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu đến màn ảnh rộng. Lần chia sẻ hình ảnh giữa núi rừng này không chỉ gợi nhắc vai diễn thầy Nguyện Giang mà còn hé lộ một kỷ niệm đáng nhớ của Đại Nghĩa trong quá trình thực hiện Án Mạng Karaoke.