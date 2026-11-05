NSƯT Đại Nghĩa đối diện tình cảnh đáng lo

Theo số liệu phòng vé tính đến sáng ngày 5/11/2026, Án Mạng Karaoke đạt tổng doanh thu hơn 47,75 tỷ đồng. So với mục tiêu 50 tỷ đồng, bộ phim còn thiếu khoảng 2,24 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến doanh thu trong ngày đang cho thấy những thách thức không nhỏ đối với hành trình chinh phục cột mốc tiếp theo.

Cụ thể, Án Mạng Karaoke chỉ bán được 759 vé trong ngày 5/11, với 685 suất chiếu trên toàn quốc. Doanh thu ghi nhận hơn 53,8 triệu đồng, đưa tác phẩm xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. So với giai đoạn đầu ra mắt, lượng vé và doanh thu hiện tại đã giảm đáng kể, cho thấy sức hút của phim có dấu hiệu hạ nhiệt.

Án Mạng Karaoke đạt tổng doanh thu hơn 47,75 tỷ đồng.

Kết quả này cũng khiến hành trình tiến đến mốc 50 tỷ đồng của Án Mạng Karaoke trở nên khó khăn hơn. Trước đó, tác phẩm từng tạo được sự chú ý nhờ dàn diễn viên quen thuộc, trong đó có NSƯT Đại Nghĩa, Vân Dung và Đoàn Thiên Ân. Tuy nhiên, khi cuộc cạnh tranh phòng vé ngày càng gay gắt, việc duy trì lượng khán giả đến rạp là bài toán không dễ dàng.

Án Mạng Karaoke là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, thuộc thể loại hài, bí ẩn và giật gân, có thời lượng 96 phút. Nội dung xoay quanh một nhóm người tìm đến homestay biệt lập trên núi để tham gia chuyến đi chữa lành. Thế nhưng, mọi chuyện nhanh chóng đảo lộn khi bà Thủy do Vân Dung thủ vai bất ngờ bị sát hại. Những người có mặt tại địa điểm này lần lượt trở thành nghi phạm, kéo theo hành trình truy tìm hung thủ với nhiều bí mật được hé lộ.

Trong phim, NSƯT Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, người dẫn dắt khóa tu chữa lành tại homestay. Nhân vật có vẻ ngoài điềm đạm, gắn với không gian tu tập và những lời khuyên hướng con người đến sự bình an. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh ấy là những khía cạnh tâm lý phức tạp, khiến vai diễn không đơn thuần chỉ mang màu sắc hài hước.

NSƯT Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang.

Đáng chú ý, tạo hình của NSƯT Đại Nghĩa trong Án Mạng Karaoke cũng đòi hỏi quá trình hóa trang công phu. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ thời gian hóa trang cho vai diễn này gấp đôi so với một số nhân vật khác. Đây là một trong những điểm cho thấy sự đầu tư của anh cho hình tượng thầy Nguyện Giang trên màn ảnh.

Chia sẻ về kịch bản, Đại Nghĩa cho biết anh bị thu hút bởi cách bộ phim xây dựng một cộng đồng nhỏ với nhiều kiểu người, hoàn cảnh và góc khuất khác nhau. Theo nam nghệ sĩ, câu chuyện không chỉ xoay quanh một vụ án mạng mà còn phản ánh những mâu thuẫn, tổn thương và bí mật tồn tại trong đời sống thường ngày.

Với NSƯT Đại Nghĩa, Án Mạng Karaoke là một dự án điện ảnh tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa qua những dạng nhân vật khác biệt. Dù vậy, thành tích phòng vé hiện tại của tác phẩm vẫn là điều đáng chú ý. Sau khi thu về gần 48 tỷ đồng, Án Mạng Karaoke cần thêm hơn 2,2 tỷ đồng để chạm mốc 50 tỷ. Khả năng hoàn thành mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào sức mua vé trong những ngày công chiếu tiếp theo.