NSƯT Đại Nghĩa công khai nói tương tư

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa khiến khán giả chú ý khi chia sẻ hình ảnh tạo hình trong dự án điện ảnh Án Mạng Karaoke cùng dòng trạng thái: "Nhân vật mới đủ khiến mình tương tư". Cách nam nghệ sĩ nhắc đến một người đặc biệt nhanh chóng gợi sự tò mò, nhưng phía sau lời "tương tư" này, người khiến Đại Nghĩa dành nhiều cảm xúc lại chính là hình tượng anh đảm nhận trong bộ phim sắp ra mắt.

NSƯT Đại Nghĩa gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Án Mạng Karaoke. Ảnh: FBNV

Trong Án Mạng Karaoke, NSƯT Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang. Đây là nhân vật dẫn dắt khóa tu "chữa lành" tại một homestay thiền biệt lập trên núi, nơi nhóm cư dân tìm đến để tạm rời xa cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành một vụ án khi bà Thủy do Vân Dung thủ vai bất ngờ bị sát hại ngay trong đêm đầu tiên. Địa điểm biệt lập khiến nhóm người có mặt tại đây không thể dễ dàng rời đi, đồng thời đặt tất cả vào vòng nghi vấn. Trong số đó, thầy Nguyện Giang cũng là một nhân vật có nhiều điểm khiến khán giả phải đặt câu hỏi.

Tạo hình mới được Đại Nghĩa chia sẻ cho thấy nam nghệ sĩ xuất hiện với diện mạo khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây. Nhân vật thầy Nguyện Giang mang vẻ ngoài điềm đạm, thâm trầm và có phần hướng thiện, phù hợp với hình ảnh một người dẫn dắt khóa tu.

NSƯT Đại Nghĩa gây chú ý với tạo hình thầy Nguyện Giang trong Án Mạng Karaoke. Ảnh: ĐPCC

Thế nhưng, vẻ ngoài bình thản này dường như chỉ là một phần của nhân vật. Khi vụ án xảy ra, thầy Nguyện Giang trở thành một trong những mắt xích quan trọng của câu chuyện. Là người điều hành khu tu tập, nhân vật nắm rõ địa hình cũng như những người tham gia chuyến đi, đồng thời có nhiều điều kiện để tiếp cận các khu vực trong homestay.

Điều này khiến thầy Nguyện Giang không đứng ngoài cuộc điều tra mà ngược lại trở thành một trong những nhân vật có nhiều khả năng liên quan đến những bí mật đang được che giấu. Việc Đại Nghĩa viết rằng nhân vật mới "đủ khiến mình tương tư" vì thế cũng tạo thêm sự tò mò. Dòng trạng thái vốn mang màu sắc hài hước lại vô tình khiến khán giả muốn tìm hiểu xem nhân vật này có gì đặc biệt và nam nghệ sĩ sẽ thể hiện hình tượng một người tu hành nhiều bí ẩn ra sao.

Thầy Nguyện Giang không phải vai diễn đầu tiên đưa NSƯT Đại Nghĩa đến với những tác phẩm có màu sắc kỳ bí, giật gân. Trước đó, nam nghệ sĩ từng góp mặt trong Pháp Sư Mù, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Tìm Xác: Ma Không Đầu.

NSƯT Đại Nghĩa từng góp mặt trong nhiều phim mang màu sắc kỳ bí, giật gân. Ảnh: NSX

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên sân khấu và màn ảnh, Đại Nghĩa có khả năng xử lý những nhân vật vừa có yếu tố hài hước vừa sở hữu nhiều lớp tâm lý. Đây cũng là điểm phù hợp với Án Mạng Karaoke, một dự án kết hợp giữa trinh thám và hài châm biếm.

Bên cạnh thầy Nguyện Giang, nhóm nhân vật còn có Tâm do Đoàn Thiên Ân thủ vai, Trực do Thanh Sơn đảm nhận, Vy của Trịnh Thảo, ông Chín do Tiểu Bảo Quốc đóng cùng nhiều nhân vật khác. Mỗi người đều có mối quan hệ và câu chuyện riêng với nạn nhân. Vì vậy, việc tìm ra hung thủ không chỉ phụ thuộc vào những manh mối được để lại tại hiện trường mà còn nằm ở những bí mật mà từng nhân vật cố gắng che giấu.

Án Mạng Karaoke do Hoàng Lê đạo diễn, với Võ Thanh Hòa giữ vai trò giám đốc sáng tạo. Phim thuộc thể loại trinh thám, hài, lấy cảm hứng từ những mâu thuẫn xoay quanh tiếng ồn karaoke trong đời sống thường ngày. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026.

Với Án Mạng Karaoke, NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục thử sức với một hình tượng có nhiều lớp lang và khác biệt so với những vai diễn trước. Thầy Nguyện Giang vừa mang dáng vẻ điềm đạm của một người dẫn dắt khóa tu, vừa ẩn chứa những bí mật khiến nhân vật trở thành một mắt xích đáng chú ý trong vụ án. Có lẽ vì thế, lời "tương tư" của Đại Nghĩa cũng phần nào cho thấy sự gắn bó của nam nghệ sĩ với vai diễn mới. Còn việc nhân vật này thực sự che giấu điều gì sẽ chỉ được giải đáp khi Án Mạng Karaoke chính thức ra rạp từ ngày 2/10/2026.