NSƯT Chiều Xuân ở tuổi hưu: Vẫn cống hiến hết mình khi còn sức khỏe

NSƯT Chiều Xuân tuổi hưu nhưng chưa muốn rời xa phim trường

NSƯT Chiều Xuân là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, thuộc thế hệ diễn viên trưởng thành từ điện ảnh và sân khấu, được đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chị ghi dấu qua nhiều bộ phim như: Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm, Hôn nhân không giá thú...

Sau nhiều năm cống hiến cho nghề, hiện tại NSƯT Chiều Xuân đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, chị không bận tâm đến việc tuổi tác mà làm việc để thỏa mãn tình yêu với nghề.

NSƯT Chiều Xuân trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Thời gian qua, chị vẫn nhận lời tham gia những dự án phù hợp và xuất hiện bên cạnh nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Mỗi lần trở lại phim trường, NSƯT Chiều Xuân không chỉ mang theo kinh nghiệm của một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề mà còn giữ sự háo hức trước những nhân vật mới.

Cụ thể mới đây nhất khi vào vai một trong 5 Hoàng hậu trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, chị đã mang tình yêu nghề, sự mê say với công việc. Ở tuổi hưu, chị không bận tâm vai ít đất diễn hay vai nhiều đất diễn mà chị chỉ quan tâm đến việc được khán giả yêu mến.

NSƯT Chiều Xuân chụp ảnh kỉ niệm cùng diễn viên Thiên Tú trên trường quay.

Trong tác phẩm điện ảnh này đã đem lại cho NSƯT Chiều Xuân nhiều cảm xúc. Chị chia sẻ rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi được trao vai, đặc biệt xúc động khi nhìn thấy bộ phục trang dành cho nhân vật.

Với NSƯT Chiều Xuân khi vào vai Hoàng hậu, chị không quá xa lạ với việc thể hiện những nhân vật đòi hỏi phong thái, hình thể và cách ứng xử đặc biệt.

Theo nữ nghệ sĩ, ngay từ khi học ở trường sân khấu, diễn viên đã được rèn luyện hình thể, cách nói năng, biểu cảm gương mặt và phong thái. NSƯT Chiều Xuân cũng từng có thời gian học tập, trải nghiệm ở nước ngoài nên những kiến thức ấy trở thành một phần vốn nghề.

NSƯT Chiều Xuân đắm say với nghề dù ở tuổi hưu.

NSƯT Chiều Xuân càng có tuổi càng trân trọng cơ hội được làm nghề

Với NSƯT Chiều Xuân, được tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh ở tuổi nghỉ hưu có lẽ không đơn thuần là chuyện công việc. Đó còn là cơ hội để chị tiếp tục học hỏi, tiếp xúc với những người trẻ và nhìn thấy sự thay đổi của điện ảnh Việt Nam. Trong tất cả những tác phẩm điện ảnh gần đây, NSƯT Chiều Xuân dành nhiều sự quan tâm tới cách ê-kíp nghiên cứu tư liệu, xây dựng phục trang, bối cảnh hay nội dung phim. Khi cảm thấy phù hợp với bản thân, chị đều cố gắng sắp xếp công việc cá nhân để nhận lời tham gia phim.

Vẻ ngoài đài các của NSƯT Chiều Xuân.

Ở tuổi hưu, NSƯT Chiều Xuân không còn đứng trước áp lực phải chứng minh bản thân bằng số lượng vai diễn. Điều đáng quý hơn là chị vẫn giữ được cảm giác hạnh phúc khi nhận một vai mới.

Mỗi một vai diễn đều cho nữ nghệ sĩ những trải nghiệm và thăng hoa hơn. Nhờ điều đó, chị có thể chia sẻ với các bạn trẻ nhiều hơn về kinh nghiệm nghề nghiệp của mình.

Nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh và nhiều sụ kiện lớn nhỏ.

Theo NSƯT Chiều Xuân, ở thời điểm hiện tại, chị không cần xuất hiện thật nhiều để khẳng định mình vẫn còn ở đó. Chỉ cần một vai diễn phù hợp, một nhân vật khiến mình có cảm hứng, NSƯT Chiều Xuân vẫn sẵn sàng bước vào đoàn phim.

Ảnh: NVCC