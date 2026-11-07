NSƯT Chí Trung tuyên bố sắp thành người 'vô gia cư'

Mới đây, NSƯT Chí Trung đăng tải đoạn video trải lòng về câu chuyện nơi ở hiện tại kèm dòng trạng thái: "Chí Trung sắp thành kẻ vô gia cư". Chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đằng sau câu nói có phần hài hước là nỗi niềm của một người sắp phải chia tay nơi đã gắn bó gần như cả cuộc đời.

Trong video, NSƯT Chí Trung cho biết khu tập thể Nhà hát Lớn là nơi mẹ ông sinh sống từ năm 1967. Đến năm 1978, ông chuyển về ở cùng mẹ và đã gắn bó với nơi này gần 50 năm.

NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi sắp thành dân vô gia cư ở tuổi U70. Chuyện là thế này, khi một khu tập thể đi vào ký ức, tôi chợt tự hỏi: Ở tuổi U70, mình sẽ ở đâu?".

Theo NSƯT Chí Trung, những căn nhà cũ tại khu vực này rồi sẽ dần biến mất để nhường chỗ cho một không gian mới khang trang, đẹp đẽ hơn. Ông hiểu rằng sự thay đổi của thành phố là quy luật tất yếu, nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn hiện hữu khi nghĩ đến nơi từng chứng kiến những năm tháng quan trọng của gia đình.

"Với thành phố, đó chỉ là những dãy nhà cũ, nhưng với con người, nơi ấy không chỉ là bốn bức tường. Ở đó có mẹ tôi, có những năm tháng tuổi trẻ, có những ngày gia đình còn đông đủ, hàng xóm gọi nhau í ới. Có những chuyện chẳng đáng một xu nhưng đến lúc mất đi mới hiểu đó là những thứ đáng giá nhất đời người", NSƯT Chí Trung bộc bạch.

Nam nghệ sĩ cho biết bản thân có cả niềm vui lẫn nỗi buồn trước sự thay đổi này. Ông vui vì Hà Nội có thể trở nên khang trang, văn minh hơn, nhưng cũng tiếc nuối bởi những ký ức gắn với khu tập thể cũ sẽ không thể được tái hiện khi công trình bị thay thế.

Đáng chú ý, NSƯT Chí Trung bày tỏ mong muốn thành phố quan tâm, sắp xếp chỗ ở hợp lý cho những nghệ sĩ đang sinh sống tại khu tập thể, trong đó có ông. Ở tuổi U70, sau gần 50 năm làm nghề, điều nam nghệ sĩ mong mỏi là được bố trí một căn nhà ở xã hội để có nơi an cư. Ông cũng hy vọng sau này có thể kể lại cho con cháu rằng gia đình mình từng sống tại nơi này.

NSƯT Chí Trung ghi dấu ấn sâu đậm với vai Táo Giao thông.

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện đời sống, NSƯT Chí Trung còn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Ông có gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thanh xuân cho sân khấu kịch và từng giữ cương vị Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trước khi nghỉ hưu vào năm 2022.

Trên truyền hình, NSƯT Chí Trung ghi dấu ấn sâu đậm với vai Táo Giao thông. Lối diễn hài hước, cách thể hiện sắc sảo giúp ông trở thành một trong những gương mặt được khán giả chờ đợi mỗi dịp Tết. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ, Kiều nữ và đại gia và Ghét thì yêu thôi.

Năm 2024, NSƯT Chí Trung gây bất ngờ khi đảm nhận vai Hưng "Khẹc" trong phim Độc đạo. Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, ông hóa thân thành một ông trùm xã hội đen lạnh lùng, nhiều toan tính. Vai diễn nhận được phản hồi tích cực, cho thấy khả năng biến hóa của nam nghệ sĩ ở lĩnh vực phim truyền hình.

Đến năm 2026, NSƯT Chí Trung tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với phim Dưới ô cửa sáng đèn. Trong tác phẩm của đạo diễn Trịnh Lê Phong, ông đảm nhận vai ông Đăng, một người cha có tính cách khó tính nhưng thương con. Sự trở lại này cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau khi nghỉ hưu, dù không còn xuất hiện dày đặc như trước.

Ở tuổi U70, NSƯT Chí Trung vẫn dành tình cảm cho nghề diễn, đồng thời đối diện với những thay đổi trong cuộc sống riêng. Câu chuyện khu tập thể lần này vì thế không đơn thuần là nỗi lo về nơi ở, mà còn là sự tiếc nuối của một người nghệ sĩ khi phải chia tay không gian lưu giữ gần nửa thế kỷ ký ức.