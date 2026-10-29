Mới đây, NSƯT Chí Trung chia sẻ về chuyện chuẩn bị di chúc sau khi nhận được câu hỏi từ một khán giả trẻ trên Facebook. Từ lời hỏi thăm này, nam nghệ sĩ kể về tài sản hiện có và lý do không dành khoản tiền tiết kiệm để chia cho các con.

Theo Chí Trung, ban đầu ông nghĩ khán giả đang trêu mình bởi hiện tại bản thân vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Tuy nhiên, khi suy nghĩ thêm, ông nhận thấy việc dặn dò trước những điều cần thiết cũng có lý do, nhất là ở tuổi ngoài 60 và thường xuyên đi xa.

“Tuổi này rồi, lại đi chơi triền miên, nhất là bay trên trời, biết đâu không lập di chúc có khi... di chúc bằng mồm cũng hay mà”, nam nghệ sĩ hóm hỉnh chia sẻ.

Giữ tiền tiết kiệm để tự lo khi đau ốm

Từ câu hỏi của khán giả, Chí Trung thử nhìn lại những gì mình có sau nhiều năm làm nghề. Nam nghệ sĩ cho biết tài sản đáng kể là căn hộ tập thể lưu giữ nhiều kỷ niệm gia đình. Tuy nhiên, nơi ở này cũng đang đứng trước khả năng phải di dời.

“Di chúc của tôi: Không có nhà, chẳng có đất, chỉ có nhân cách”, ông viết.

Nói về khoản tích lũy của bản thân, Chí Trung thẳng thắn bày tỏ: “Tiền tiết kiệm thì có một ít, nhưng mà bố xin lỗi, các con ơi, khoản này bố không chia”.

Nam nghệ sĩ giải thích ông muốn dành số tiền đó để dự phòng cho những năm tháng tuổi già. Khi sức khỏe thay đổi, ông có thể cần tiền mua thuốc, điều trị tại bệnh viện hoặc thuê người chăm sóc nếu không còn khả năng tự lo sinh hoạt.

Theo chia sẻ của Chí Trung, quyết định giữ lại khoản tiết kiệm không xuất phát từ sự tính toán với các con. Ông mong có thể chủ động thu xếp cuộc sống, giảm bớt sự phụ thuộc vào con cái khi tuổi cao, sức yếu.

Hiện vẫn khỏe mạnh và thường xuyên đi đây đó, nam nghệ sĩ đã nghĩ đến những tình huống bản thân cần được chăm sóc. Khoản tiền dành dụm vì vậy được ông xem là phần chuẩn bị cho nhu cầu của chính mình trong tương lai.

Mong con nhớ đến cha qua cách sống

Trong những lời dặn dò, Chí Trung dành nhiều chia sẻ cho điều ông muốn truyền lại cho các con. Đó là thành quả lao động nghệ thuật, lòng tự trọng và cách sống ngay thẳng mà ông theo đuổi.

Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn các con sống đàng hoàng, làm việc bằng năng lực của bản thân, biết giữ lòng tự trọng và không nịnh bợ người khác. Với ông, những điều này không thể cầm cố hay sang tên như tài sản vật chất.

“Tiền bạc nếu nhiều thì cũng có ngày hết, nhà cửa nếu đẹp thì cũng có ngày phải phá đi để xây cái nhà mới”, Chí Trung viết.

Từ suy nghĩ ấy, ông cho rằng điều cha mẹ để lại cho con còn nằm ở cách họ đã sống. Nam nghệ sĩ mong bản thân có thể gìn giữ nhân cách, để các con không phải hổ thẹn khi nhắc đến cha.

Chí Trung cũng bày tỏ mong muốn các con nhớ về mình qua cách đối nhân xử thế và những điều ông đã làm, thay vì chỉ nhìn vào số tài sản đang sở hữu. Theo lời ông, gia tài lớn nhất có lẽ còn là cách những người ở lại nhớ về một người khi họ không còn nữa.

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ Phùng Thúy Lan. Phần lớn sự nghiệp của ông gắn bó với Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi ông từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc.

Bên cạnh sân khấu, nam nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân. Ông cũng tham gia nhiều phim như Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo…

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chí Trung hiện đã nghỉ hưu, dành thời gian cho cuộc sống cá nhân và những chuyến đi.