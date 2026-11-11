NSƯT Chí Trung nghẹn ngào kể chuyện 'nuốt nước mắt thay cơm'

Mới đây, NSƯT Chí Trung thu hút sự quan tâm khi đăng tải trên trang cá nhân những suy ngẫm về sự thành công và những khó khăn mà mỗi người phải trải qua. Không còn là hình ảnh Táo Giao thông hài hước, sắc sảo quen thuộc trên sân khấu, nam nghệ sĩ 65 tuổi lần này bộc lộ những cảm xúc có phần chạnh lòng khi nhìn lại hành trình đã qua.

Trong bài chia sẻ, NSƯT Chí Trung viết rằng khi một người còn vất vả, ít ai quan tâm, nhưng đến lúc gặt hái thành quả, mọi người đều biết đến. Ông thừa nhận suy nghĩ này khiến bản thân xúc động bởi phía sau những lời khen ngợi đôi khi là cả một quá trình cố gắng mà người ngoài không thể nhìn thấy.

NSƯT Chí Trung gây chú ý khi chia sẻ những suy ngẫm về thành công và những khó khăn từng trải qua trong cuộc sống. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, NSƯT Chí Trung nhắc đến những đêm mất ngủ và cảm giác từng phải "nuốt nước mắt thay cơm". Theo nam nghệ sĩ, những giọt mồ hôi, sự mệt mỏi và áp lực thường diễn ra trong im lặng. Chỉ khi thành công xuất hiện, câu chuyện mới trở thành chủ đề được báo chí, mạng xã hội và những người xung quanh quan tâm.

NSƯT Chí Trung cho rằng nghịch lý của cuộc sống nằm ở việc khó khăn thường là chuyện riêng của mỗi người, trong khi thành công lại dễ dàng trở thành câu chuyện chung. Ông cũng đề cập đến những người từng nghi ngờ, chê bai nhưng sau đó thay đổi thái độ khi chứng kiến thành quả.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung có nhiều trải lòng về những nỗ lực âm thầm phía sau sự công nhận của công chúng. Ảnh: FBNV.

Dù vậy, NSƯT Chí Trung không xem sự công nhận của người khác là điều quan trọng nhất. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh rằng người trực tiếp trải qua gian truân mới hiểu rõ giá trị của những gì mình đạt được. Với ông, điều đáng quý sau mỗi chặng đường không chỉ là kết quả mà còn là bản lĩnh được hình thành từ những lần đối diện khó khăn.

Những chia sẻ này phần nào phản ánh quan điểm sống của NSƯT Chí Trung ở tuổi 65. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, ông đã trải qua không ít thay đổi trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận bản thân có những giai đoạn chông chênh, đặc biệt sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ tan vỡ.

NSƯT Chí Trung từng trải qua nhiều biến cố trong đời sống cá nhân, đặc biệt là cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ tan vỡ. Ảnh: FBNV.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, NSƯT Chí Trung kể rằng ông mất khoảng hai năm để dần tìm lại sự cân bằng sau biến cố gia đình. Từ một người quen với nhịp sống bận rộn và trách nhiệm quản lý, ông phải học cách tự chăm sóc bản thân, chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống thường ngày.

Sinh năm 1961 tại Hà Nội, NSƯT Chí Trung là gương mặt quen thuộc của sân khấu Việt Nam. Ông có phần lớn sự nghiệp gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ và từng giữ chức Giám đốc đơn vị này trước khi nghỉ hưu vào năm 2022.

Với khán giả truyền hình, NSƯT Chí Trung đặc biệt được yêu thích qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Lối diễn sắc sảo, khả năng tạo tiếng cười từ những vấn đề đời sống giúp ông trở thành một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc qua nhiều thế hệ.

Hình tượng Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm giúp NSƯT Chí Trung trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh sân khấu, NSƯT Chí Trung còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp và Độc đạo. Những vai diễn này cho thấy khả năng thể hiện nhiều dạng nhân vật của nam nghệ sĩ, từ hài hước đến những vai có chiều sâu tâm lý.

Hiện tại, NSƯT Chí Trung dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, du lịch và tận hưởng cuộc sống sau nghỉ hưu. Ông vẫn thỉnh thoảng tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời duy trì việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội.

NSƯT Chí Trung từng bày tỏ sự tiếc nuối khi chuẩn bị rời căn nhà tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm gia đình. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, NSƯT Chí Trung cũng gây chú ý khi tiết lộ kế hoạch rời căn nhà tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội, nơi gắn bó với gia đình ông suốt nhiều thập kỷ. Việc chuẩn bị chuyển nhà khiến nam nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối những kỷ niệm cũ, dù ông hiểu sự thay đổi là điều khó tránh khỏi.

Trước đó, NSƯT Chí Trung còn chia sẻ quan điểm về chuyện lập di chúc. Ông cho biết muốn chủ động giữ khoản tiết kiệm để chăm lo tuổi già thay vì phụ thuộc vào các con. Điều nam nghệ sĩ mong để lại cho gia đình không đơn thuần là tài sản mà còn là lòng tự trọng và cách sống có trách nhiệm.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận danh tiếng và thành công. Từng trải qua những năm tháng bận rộn với công việc và áp lực cuộc sống, ông hiện ưu tiên sự bình yên, sức khỏe và những giá trị mà bản thân đã tích lũy.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Chí Trung ưu tiên cuộc sống bình yên, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: FBNV.

Qua chia sẻ mới nhất, NSƯT Chí Trung muốn nhấn mạnh rằng sự công nhận của công chúng có thể đến sau cùng, nhưng những nỗ lực âm thầm và bản lĩnh vượt khó mới là điều có giá trị lâu dài đối với mỗi người.