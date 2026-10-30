NSƯT Chí Trung lập di chúc ở tuổi 65, để lại đúng 3 thứ

Mới đây, NSƯT Chí Trung đăng tải đoạn video nói về chuyện lập di chúc ở tuổi 65, kèm dòng trạng thái: “Gia tài lớn nhất chính là sống đàng hoàng và không để lại món nợ mang tên ‘xấu hổ’”. Chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cách ông nhìn nhận tài sản sau nhiều thập niên làm nghề.

Trong video, NSƯT Chí Trung kể ý tưởng này bắt nguồn từ câu hỏi của một khán giả trên Facebook về việc ông đã lập di chúc cho các con hay chưa. Ban đầu, nghệ sĩ khá bất ngờ vì bản thân vẫn cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ, tại sao phải lập di chúc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, ông quyết định thực hiện một bản “di chúc bằng miệng” để nói rõ những gì có thể để lại cho gia đình.

“Nếu một ngày nào đó bố không còn nữa, các con mở di chúc ra mà thất vọng thì cũng đừng trách bố, bố chỉ có từng ấy”, ông nói.

NSƯT Chí Trung gây chú ý khi chia sẻ về ‘di chúc bằng miệng’.

Theo lời kể, tài sản vật chất đáng kể nhất mà NSƯT Chí Trung nhắc đến là căn hộ tập thể gắn với nhiều ký ức của gia đình. Tuy nhiên, nơi ở này đang nằm trong diện quy hoạch, khiến ông không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những gì có thể mất đi theo thời gian. Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn cho biết mình có một khoản tiền tiết kiệm nhưng muốn giữ lại để chủ động chi trả thuốc men, viện phí và thuê người chăm sóc khi sức khỏe không còn tốt.

Thay cho việc phân chia tiền bạc, NSƯT Chí Trung nói muốn để lại cho các con 3 giá trị: thành công trong nghệ thuật, lòng tự trọng và nhân cách sống. Theo ông, thành quả nghề nghiệp là điều không thể chuyển khoản, lòng tự trọng không thể mang đi cầm cố, còn nhân cách cũng không thể sang tên cho người khác.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Một người sống tử tế, biết tự trọng, biết giữ lấy nhân cách của mình dù chẳng để lại cho con gia tài lớn, ít nhất cũng không để lại cho con món nợ mang tên xấu hổ về người cha của mình”.

Thông điệp này cũng gắn với quan niệm sống mà ông theo đuổi suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Với NSƯT Chí Trung, điều quan trọng không nằm ở việc tích lũy được bao nhiêu tài sản, mà là có thể ngẩng cao đầu khi nhìn lại hành trình của bản thân. Ông mong các con hiểu rằng giá trị của một người không chỉ được đo bằng những gì họ sở hữu, mà còn bằng cách họ đối xử với người khác và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn duy trì cuộc sống riêng, dành thời gian đi du lịch và tham gia các hoạt động phù hợp. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, ông hiện có mối quan hệ tình cảm với Ý Lan. Dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2022, ông vẫn nhận lời tham gia các dự án phim ảnh khi có vai diễn phù hợp.

NSƯT Chí Trung có mối quan hệ tình cảm với Ý Lan.

Trên màn ảnh, NSƯT Chí Trung từng gây ấn tượng với hình tượng Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm. Năm 2024, ông tạo sự chú ý khi hóa thân thành Hưng “khẹc” trong phim hình sự Độc đạo, khác với hình ảnh hài quen thuộc. Đến năm 2026, ông trở lại phim truyền hình giờ vàng với vai ông Đăng trong Dưới ô cửa sáng đèn, một người cha sống tại khu tập thể cũ giữa nhiều biến động gia đình. Vai diễn tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật của nam nghệ sĩ.

Với NSƯT Chí Trung, câu chuyện di chúc không đơn thuần là phép tính tài sản ở tuổi xế chiều. Đó còn là dịp để ông nói với các con về những điều mình coi trọng sau hàng chục năm sống và làm nghề. Như thông điệp được gửi gắm trong đoạn video, gia tài cuối cùng không nhất thiết là nhà cửa hay tiền tiết kiệm, mà còn là ký ức và niềm tự hào của những người ở lại.