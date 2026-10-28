NSƯT Chí Trung bất ngờ thông báo lập di chúc ở tuổi 65, tiết lộ về tài sản thực sự dành cho con

Sáng 27/10, NSƯT Chí Trung chia sẻ video trên trang cá nhân, đề cập đến chuyện lập di chúc, tài sản và những giá trị muốn để lại cho các con ở tuổi 65.

Kèm theo video, NSƯT Chí Trung viết: “Gia tài lớn nhất chính là sống đàng hoàng và không để lại món nợ mang tên ‘xấu hổ’”. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chia sẻ của NSƯT Chí Trung trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip, NSƯT Chí Trung tiết lộ ý định lập di chúc bắt nguồn từ thắc mắc của người hâm mộ về chuyện chuẩn bị của cải cho con cái. Nam nghệ sĩ hóm hỉnh trải lòng: “Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng, ở độ tuổi này rồi lại hay đi chơi xa, nhất là hay bay nhảy trên không... Lập di chúc bằng lời nói có khi lại hay. Thế nên hôm nay tôi quyết định lập nhé!”.

Thay vì đề cập đến những tài sản có giá trị lớn, NSƯT Chí Trung thẳng thắn cho biết mình không có nhiều của cải để lại cho con. Theo lời kể của nam nghệ sĩ, tài sản đáng kể nhất sau nhiều năm lao động là một căn hộ tập thể. Tuy nhiên, nơi gắn bó với nhiều ký ức gia đình này cũng đứng trước nguy cơ phải di dời do quy hoạch khu vực Nhà hát Lớn.

Đối với khoản tiền tiết kiệm tích góp được, nam nghệ sĩ bộc bạch rằng chưa có ý định phân chia cho các con trong giai đoạn này. Ông giải thích, khoản tiền này cần được giữ lại để chủ động lo chi phí sinh hoạt, thuốc men, khám chữa bệnh cũng như thuê người chăm sóc khi sức khỏe suy giảm lúc tuổi già. Với ông, việc tự chủ kinh tế khi về già cũng là phương thức giúp bản thân không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Hiện tại NSƯT Chí Trung đã về hưu và tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FBNV

Theo NSƯT, tiền bạc rồi có thể cạn kiệt, nhà cửa dù khang trang đến đâu cũng có thể thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, điều anh muốn truyền lại cho các con không chỉ là những thành quả trong sự nghiệp nghệ thuật, mà còn là lòng tự trọng và cách sống ngay thẳng.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh giá trị của việc sống đàng hoàng, không nịnh bợ hay đánh đổi nhân cách để đạt được điều mình muốn. Theo anh, những giá trị ấy không thể chuyển nhượng như tài sản vật chất, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với các thế hệ sau.

Qua bản “di chúc bằng miệng” này, NSƯT Chí Trung muốn gửi gắm thông điệp rằng điều cốt lõi không phải việc một người tích trữ bao nhiêu của cải để lại, mà chính là nhân cách sống và những ký ức đẹp đẽ lưu giữ trong lòng người thân. Đối với ông, món quà vô giá nhất trao lại cho con cái là một cái tên danh giá để các con luôn tự hào, không bao giờ phải hổ thẹn vì những việc làm của cha mình.

NSƯT Chí Trung trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh: VTV

NSƯT Chí Trung quê ở Gia Lâm (Hà Nội), là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương và đã có nhiều năm sinh sống tại phố cổ Hà Nội. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống ở tập thể Nhà hát Thiếu nhi (sau Nhà hát Lớn) cùng với mẹ. Căn nhà này khá đơn sơ, được mở rộng từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 7m2 mà bố mẹ anh để lại trước khi qua đời.

Nam nghệ sĩ cho biết, bản thân bắt đầu chuyển đến ở cùng mẹ tại căn nhà này từ năm 1978. Tính đến hiện tại, NSƯT Chí Trung đã gắn bó 45 năm tròn với chốn quen thuộc này. Nơi đây lưu giữ vô vàn kỷ niệm của nam nghệ sĩ cùng người vợ cũ - NSND Ngọc Huyền và các con. Theo chia sẻ, hiện nam nghệ sĩ đang chuẩn bị di dời khỏi căn hộ tập thể đầy kỷ niệm do nằm trong diện quy hoạch phát triển đô thị.

Trải qua nhiều năm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, hiện tại NSƯT Chí Trung đã về hưu. “Táo Giao thông” Chí Trung tận hưởng cuộc sống bên bạn gái kém 17 tuổi khi cả hai thường xuyên đi du lịch, khám phá các địa điểm trong và ngoài nước.