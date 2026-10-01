NSƯT Cát Tường và Trung Dũng công khai 'con chung' sau 30 năm

NSƯT Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục khiến khán giả thích thú khi công khai “con chung” sau khoảng 30 năm gắn bó trong nghề. Tuy nhiên, “con chung” lần này không phải một thành viên mới trong gia đình mà là dự án kết hợp tiếp theo của cả hai, xoay quanh câu chuyện mai mối, kết duyên cho những người đang tìm kiếm tình yêu.

Nhiều khán giả kêu gọi Cát Tường và Trung Dũng tạo ra một chương trình để mai mối, nên duyên cho những cặp đôi.

Cụ thể, mới đây, NSƯT Cát Tường chia sẻ đoạn clip trò chuyện cùng Trung Dũng trên trang cá nhân, hé lộ kế hoạch mới của cả hai. Nữ nghệ sĩ cho biết sau những tập đầu tiên của dự án Thật & Giả, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai nghệ sĩ dùng kinh nghiệm sống của mình để tạo ra một chương trình giúp những người có nhu cầu tìm kiếm một nửa phù hợp.

“Hiện tại, sau khi những tập đầu tiên của talkshow Thật & Giả, nhiều khán giả yêu thương anh em mình mới hỏi tại sao anh em mình có nhiều kinh nghiệm sống mà không ghép đôi cho những người họ có nhu cầu. Thì bây giờ anh nghĩ sao, kinh nghiệm mai mối cả hai anh em mình đều có thừa”, Cát Tường chia sẻ.

Trung Dũng cũng đồng tình với ý tưởng này. Nam diễn viên cho biết Cát Tường vốn được nhiều khán giả yêu thích trong vai trò bà mối, vì vậy anh muốn đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong hành trình mới: “Rất nhiều người thích Cát Tường làm bà mối và giờ nếu có thêm Dũng thì Dũng cũng sẽ đồng hành để làm điều đó, bởi vì sao, trong cuộc sống có nhiều khi cần ông mai bà mối thì mới thành công”.

Nói thêm về dự án, Cát Tường cho biết cô từng không muốn tiếp tục công việc mai mối vì lo ngại “làm mai mối nhiều quá sẽ mất duyên”. Tuy nhiên, trước sự yêu thích và đề nghị từ khán giả, nữ nghệ sĩ quyết định cùng Trung Dũng thử sức với một cách làm mới.

“Cát Tường đã không muốn làm vai trò này nữa vì nếu làm mai mối nhiều quá sẽ mất duyên. Thế nhưng nếu mà nếu khán giả thích và yêu cầu thì Tường và Dũng sẽ cùng làm. Tất nhiên sẽ khác với những chương trình trước đây mà mình đã làm và mình cùng Dũng sẽ đi đến khắp nơi để ghép đôi cho mọi người”, cô nói.

Việc công khai "con chung" - dự án chung tiếp theo của Cát Tường và Trung Dũng khiến nhiều người háo hức, chờ đợi.

Việc Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục bắt tay trong một dự án chung tiếp theo sau 30 năm gắn bó đã nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cả hai đều sở hữu vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp đáng kể. Đặc biệt, Cát Tường từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với các chương trình mai mối, từng ghi dấu ấn bởi cách dẫn gần gũi, thẳng thắn và giàu cảm xúc.

Với dự án lần này, màn kết hợp giữ “ông mai” Trung Dũng và “bà mối” Cát Tường được kỳ vọng mang đến một màu sắc khác, khi cả hai không chỉ đứng trên sân khấu mà còn dự định đi đến nhiều nơi để kết nối những người đang tìm kiếm tình yêu.

Với sự gắn bó thân thiết cùng kinh nghiệm sống, nhiều khán giả đang chờ đợi dự án chung tiếp theo của Cát Tường và Trung Dũng.