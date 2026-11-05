NSƯT Cát Tường tiếp tục rao bán nhà tại TP.HCM: Mức giá mong muốn gây chú ý

NSƯT Cát Tường thông báo rao bán căn nhà nằm trên đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội, khu vực Gò Vấp, TP.HCM. Căn nhà có quy mô 1 trệt, 1 lầu, được trang bị sẵn 3 máy lạnh, bao gồm 3 phòng ngủ cùng 3 nhà vệ sinh riêng biệt theo thông tin nữ nghệ sĩ chia sẻ. Xung quanh khu vực hội tụ đầy đủ các tiện ích thiết yếu như trường học, chợ và bệnh viện. Giá bán được NSƯT Cát Tường đưa ra là 4,55 tỷ đồng.

Thông tin rao bán nhà của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đây không phải lần đầu nữ nghệ sĩ công khai việc chuyển nhượng bất động sản trên mạng xã hội. Trước đó, hồi tháng 7/2026, cô từng công khai bán một bất động sản diện tích nhỏ khác tại khu vực Gò Vấp cũ với giá 2,4 tỷ đồng. Bài đăng của nữ nghệ sĩ kèm lời giới thiệu đầy dí dỏm: "Bán căn nhà nhỏ xíu xìu xiu, dễ thương, xinh xắn như cô chủ, sổ cầm tay, xách vali vào ở ngay...".

Ngôi nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường đang rao bán. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu nữ nghệ sĩ công khai việc chuyển nhượng bất động sản trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong khoảng hơn một năm qua, Cát Tường nhiều lần thông báo rao bán nhà, đất hoặc điều chỉnh giá để tìm khách mua. Tháng 3/2025, cô từng rao bán một căn nhà phố tại khu vực Gò Vấp với mức giá hơn 7 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi quyết định bán căn nhà đầu tiên mà mình sở hữu với giá khoảng 10,8 tỷ đồng. Bất động sản này có diện tích hơn 91m², ô tô có thể di chuyển vào tận nơi.

Dù vậy, việc liên tục công khai chuyển nhượng nhà đất khiến Cát Tường phải nhận không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định mức giá nữ nghệ sĩ đưa ra là cao so với mặt bằng diện tích, thậm chí xuất hiện những bình luận mang tính tiêu cực.

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân được Báo Dân Việt đăng tải, Cát Tường cho biết những căn nhà cô đăng bán đều nhanh chóng tìm được người mua. Tuy nhiên, việc thường xuyên chia sẻ thông tin nhà đất cũng khiến nữ nghệ sĩ gặp không ít phiền lòng.

"Mọi căn nhà tôi đăng lên đều bán được hết. Dù vậy có những chuyện rất lạ, tôi muốn trải lòng về nhiều nỗi niềm bức xúc. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn", Cát Tường bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ kể, khi Tiết Cương từng thực hiện video giới thiệu một căn nhà giúp mình, nhiều người để lại bình luận chê diện tích nhỏ nhưng giá bán hơn 2 tỷ đồng. Trước những ý kiến này, Cát Tường cho rằng mua bán bất động sản là nhu cầu cá nhân, người có nhu cầu sẽ tự cân nhắc và quyết định.

"Tôi đăng bán nhà, ai có nhu cầu thì mua, không thì thôi. Tôi bỏ tiền ra mua nhà, có nhu cầu bán thì mới rao bán. Tôi đâu có khùng mà bỏ lượng tiền lớn ra mua một căn nhà không tương xứng giá trị", nữ nghệ sĩ thẳng thắn.

Cát Tường khẳng định những căn nhà đều được mua nhằm mục đích để ở, sau đó bán đi để có tiền mua căn khác, thay vì cùng lúc sở hữu nhiều bất động sản. "Tôi phải bán đi căn này mới đủ tiền tịt mua căn khác chứ bản thân đâu có sở hữu nhiều nhà cửa cùng lúc. Tôi chỉ có một căn đó thôi, cứ mua rồi lại bán. Đó là công sức lao động chính đáng. Tôi kiếm tiền lời để trang trải cuộc sống, vậy mà người ta cứ vào buông lời chửi bới. Hễ tôi rao bán căn nào là lại bị bảo ngáo giá, ảo giá", cô trải lòng.

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ có thời điểm trong một năm chị chuyển nhà tới 4 lần.

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ có thời điểm trong một năm cô chuyển nhà tới 4 lần. Sau khi bán quán cà phê, Cát Tường mua một căn nhà nhỏ nhưng do đã quen với không gian sống rộng rãi nên tiếp tục chuyển sang nơi ở lớn hơn.

Song song với hoạt động mua bán, nữ nghệ sĩ còn chủ động thay đổi phương án khai thác bất động sản. Vào tháng 5/2026, sau khi ngừng kinh doanh quán cà phê tại Gò Vấp, cô chuyển sang cho thuê mặt tiền căn nhà này nhằm tối ưu thu nhập. Trước đó, Cát Tường từng mua một căn nhà nhỏ với dự định cải tạo để bán lại, nhưng sau cùng lại quyết định giữ lại làm nơi ở riêng cho con gái.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy việc mua bán, chuyển đổi nhà đất của Cát Tường xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt và kế hoạch tài chính cá nhân. Nữ nghệ sĩ cũng từng cho biết ngoài bất động sản tại TP.HCM, cô còn có nhà, đất ở Vĩnh Long và Australia.

NSƯT Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua hàng loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Hương phù sa... Không chỉ thành công ở mảng diễn xuất, cô còn ghi dấu ấn đậm nét khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình, nổi bật là show Bạn muốn hẹn hò.

Năm 2019, Cát Tường được phong tặng danh hiệu NSƯT. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc, tham gia các dự án truyền hình, sân khấu và chia sẻ cuộc sống thường ngày với người hâm mộ.