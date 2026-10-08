NSRP: Kiến tạo độ tin cậy từ bên trong nhà máy lọc hóa dầu

NSRP triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng khả năng chế biến nhiều loại dầu thô.

Trong ngành năng lượng, độ tin cậy được thể hiện qua khả năng duy trì nguồn nhiên liệu, hoạt động sản xuất và các chuỗi cung ứng ổn định.

Phía sau sự ổn định ấy là một quá trình được xây dựng và duy trì mỗi ngày từ bên trong các nhà máy lọc hóa dầu.

Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), độ tin cậy không chỉ là kết quả ở cuối quá trình sản xuất, mà là năng lực được kiến tạo xuyên suốt thông qua kỷ luật vận hành, quản trị rủi ro, an toàn quy trình, năng lực kỹ thuật, công tác bảo dưỡng và văn hóa cải tiến liên tục.

Độ tin cậy bắt đầu từ hệ thống và con người

Đằng sau mỗi ngày vận hành an toàn tại NSRP là một hệ thống quản trị được duy trì đồng bộ và nhất quán trên toàn nhà máy. Cách tiếp cận này bao gồm đánh giá rủi ro trước khi triển khai công việc, quy trình cấp phép làm việc nghiêm ngặt, các biện pháp bảo đảm an toàn quy trình, chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, hoạt động kiểm tra định kỳ và việc tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Những hoạt động trên được hỗ trợ bởi Hệ thống Quản lý An toàn Công nghệ (PSM) và Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS), kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quản lý năng lượng.

Đằng sau mỗi ngày vận hành an toàn tại NSRP là hệ thống quản trị được duy trì đồng bộ và nhất quán trên toàn nhà máy.

Tháng 3/2025, DNV cấp chứng nhận cho bốn hệ thống quản lý của NSRP, mở đầu chu kỳ chứng nhận kéo dài đến tháng 3/2028. Đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành đợt đánh giá giám sát định kỳ tại Văn phòng Hà Nội và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tuy nhiên, các chứng nhận chỉ phản ánh một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là cách các tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế được chuyển hóa thành quy trình làm việc, hành vi vận hành và phương thức ra quyết định trong thực tế.

Hàng nghìn kỹ sư, nhân viên vận hành, người lao động và nhà thầu đang tham gia duy trì độ tin cậy của nhà máy thông qua công việc được thực hiện mỗi ngày.

Văn hóa an toàn qua những kết quả cụ thể

Ngày 30/8/2026, NSRP đạt hơn 30 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không xảy ra tai nạn mất ngày công (LTI), một trong những cột mốc an toàn nổi bật trong lịch sử vận hành nhà máy.

Kết quả được tích lũy trong gần năm năm, bao gồm vận hành sản xuất, bảo dưỡng, triển khai dự án và công việc của các nhà thầu. Đây là thành quả của việc duy trì liên tục các yêu cầu về an toàn, quản trị rủi ro, tính toàn vẹn thiết bị, năng lực đội ngũ và kỷ luật vận hành trong thời gian dài.

Ngày 30/8/2026, NSRP đạt hơn 30 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không xảy ra tai nạn mất ngày công (LTI).

Tinh thần đó cũng được thể hiện trong kết quả sản xuất. Những năm gần đây, NSRP duy trì sản lượng trên 110% công suất thiết kế thông qua tối ưu hóa vận hành và nâng cao độ tin cậy của thiết bị, đồng thời bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và tính toàn vẹn vận hành. Những kết quả này cho thấy mối liên hệ giữa an toàn, độ tin cậy thiết bị và hiệu quả sản xuất.

Được kiểm chứng trước những biến động

Giá trị của độ tin cậy thường được thể hiện rõ nhất khi doanh nghiệp đối mặt với những thách thức ngoài dự báo. Đầu năm 2026, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và gián đoạn các tuyến cung ứng dầu thô truyền thống đã tạo thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, khả năng đa dạng hóa nguồn nguyên liệu trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ổn định.

Để tăng tính chủ động về nguồn nguyên liệu, NSRP triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng khả năng tiếp nhận, chế biến nhiều loại dầu thô.

Nhà máy đã thử nghiệm và chế biến thành công thêm 10 loại dầu thô mới, qua đó có thêm lựa chọn về nguyên liệu và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động.

Quá trình này có sự phối hợp của Bộ Công Thương, Petrovietnam, các bên góp vốn cùng những cơ quan và đối tác liên quan. Kết hợp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và tối ưu hóa vận hành giúp nhà máy duy trì hoạt động ổn định khi chuỗi cung ứng chịu nhiều sức ép.

Trong tám tháng đầu năm 2026, NSRP đã cung cấp khoảng 5,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước. Kết quả cho thấy độ tin cậy còn được thể hiện qua khả năng dự báo rủi ro, thích ứng và duy trì nguồn cung trước biến động.

Từ độ tin cậy của nhà máy đến nguồn cung thị trường

Với công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn mỗi năm, NSRP hiện đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước. Vì vậy, sự ổn định trong vận hành của nhà máy có tác động trực tiếp tới nhiều hoạt động kinh tế.

Các sản phẩm từ Nghi Sơn phục vụ vận tải, hàng không, sản xuất công nghiệp, logistics và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu trong nước cũng góp phần hạn chế tác động của biến động quốc tế và tăng tính chủ động cho hệ thống năng lượng.

Độ tin cậy không được tạo nên bởi một dự án, một chứng nhận hay cột mốc riêng lẻ. Đó là kết quả của hệ thống quản trị, năng lực con người và hàng loạt quyết định được thực hiện nhất quán theo thời gian.

Tại NSRP, cách tiếp cận này được thể hiện qua các hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế, hơn 30 triệu giờ công an toàn không có LTI, sản lượng duy trì trên công suất thiết kế và khả năng mở rộng danh mục dầu thô.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đáp ứng nhu cầu thị trường, NSRP sẽ chuẩn bị cho kỳ bảo dưỡng tổng thể tiếp theo vào năm 2027. Đây là bước quan trọng để nhà máy tiếp tục duy trì nền tảng vận hành an toàn, ổn định và tin cậy./.