Nsongo tỏa sáng, Cameroon đánh bại chủ nhà Bờ Biển Ngà

📊 Xem thống kê chi tiết trận Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Bờ Biển Ngà0 - 1CameroonKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Bờ Biển Ngà tiếp đón Cameroon.

29'D. Nyengue bên phía Cameroon nhận thẻ vàng

Phút 29, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với D. Nyengue bên phía Cameroon sau một tình huống phạm lỗi. Pha bóng này buộc cầu thủ của Cameroon phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu giao hữu trên sân Stade Alassane Ouattara.

30'I. Sangare nhận thẻ vàng

Phút 30, đến lượt I. Sangare bên phía Bờ Biển Ngà phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân Stade Alassane Ouattara đang trở nên căng thẳng hơn khi chỉ trong vòng hai phút, cầu thủ của cả hai đội liên tiếp bị cảnh cáo trong lúc tỷ số vẫn là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Bờ Biển Ngà có sự thay đổi nhân sự khi G. Konan được tung vào sân thế chỗ C. Tape. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho lối chơi sau giờ nghỉ giải lao.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi C. Inao Oulai được tung vào sân thế chỗ A. Kone. Động thái thay đổi sớm này cho thấy ban huấn luyện chủ nhà muốn tạo ra nét tươi mới trong lối chơi sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi tung A. Bonny vào sân thế chỗ cho R. Fofana. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

47'B. Nsongo mở tỷ số cho Cameroon

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, B. Nsongo đã dứt điểm chính xác đưa Cameroon vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo thuận lợi của A. Avom. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách chiếm lợi thế lớn trên sân Stade Alassane Ouattara.

60'Bờ Biển Ngà làm mới hàng công

Phút 60, Bờ Biển Ngà thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Wahi được tung vào sân thế chỗ P. Zabi. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới trên mặt trận tấn công nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

60'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự ở phút 60

Phút 60, Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi tung L. Zogbe vào sân để thế chỗ cho K. Ouattara. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn trước 0-1 ngay đầu hiệp hai.

61'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự

Phút 61, Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi Y. Diomande được tung vào sân thế chỗ B. Toure. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới để tìm kiếm bàn gỡ.

62'Cameroon điều chỉnh nhân sự ở phút 62

Phút 62, Cameroon quyết định làm mới đội hình khi tung S. Alioum vào sân để thay thế cho H. Djibirin. Đội khách đang tạm dẫn trước 0-1 và muốn duy trì sự chủ động trên sân Stade Alassane Ouattara.

62'Cameroon làm mới tuyến giữa khi đang dẫn trước

Phút 62, Cameroon quyết định có sự thay đổi nhân sự khi R. Fosso được tung vào sân để thế chỗ D. Nyengue. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và việc rút Nyengue – người đã phải nhận thẻ vàng trong hiệp một – có thể nhằm bảo toàn lực lượng lẫn gia cố sự chắc chắn cho thế trận.

62'Cameroon làm mới nhân sự bên hành lang cánh

Phút 62, Cameroon quyết định thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi J. Tchamadeu được tung vào sân để trám vị trí của J. Tchatchoua. Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách nhiều khả năng muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận an toàn.

71'Cameroon làm mới hàng công

Phút 71, Cameroon quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút D. Namaso ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Yondjo. Với lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách có thể đang hướng tới việc bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt.

75'Bờ Biển Ngà nhận thêm thẻ vàng

Phút 75, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với phía Bờ Biển Ngà sau một tình huống phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-1, áp lực tâm lý dường như đang khiến các cầu thủ chủ nhà nôn nóng trong những pha tranh chấp.

78'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự ở phút 78

Phút 78, Bờ Biển Ngà thực hiện sự thay đổi người khi M. Yalcouye được tung vào sân để thế chỗ cho Y. Gboho. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm san bằng cách biệt khi vẫn đang bị Cameroon dẫn 0-1.

81'Cameroon điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Cameroon tiến hành thay người khi F. Monyebe được tung vào sân để thế chỗ cho B. Mbeumo. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép của Bờ Biển Ngà trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

81'Cameroon làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 81, Cameroon thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Bikoue được tung vào sân để thế chỗ cho B. Nsongo. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trước sức ép từ đối thủ trong khoảng thời gian nhạy cảm cuối trận.

83'Bờ Biển Ngà làm mới nhân sự hàng thủ

Phút 83, Bờ Biển Ngà tiến hành điều chỉnh nhân sự khi E. Ndicka được tung vào sân thế chỗ O. Diomande. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân Stade Alassane Ouattara, đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi dồn lực tìm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

89'M. Nagida nhận thẻ vàng ở phút 89

Phút 89, đến lượt M. Nagida bên phía Cameroon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép ở những phút cuối trận của Bờ Biển Ngà.

KTKết thúc: Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:56 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon diễn ra vào lúc 02:00 ngày 04/10/2026 trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành và kiểm chứng tính hiệu quả trong lối chơi.

Điểm tựa từ chuỗi phong độ thăng hoa của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà bước vào màn chạm trán này với trạng thái tâm lý vô cùng hưng phấn. Thống kê phong độ cho thấy đội tuyển này đã giành chiến thắng ở cả 4 trận đấu gần nhất. Sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận vừa qua phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch cùng sự hiệu quả trong khâu tổ chức.

Việc giành trọn vẹn kết quả thuận lợi ở những lần ra sân gần đây giúp Bờ Biển Ngà sở hữu sự tự tin rất lớn. Cách tiếp cận trận đấu bài bản và tính kỷ luật chiến thuật được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nền tảng để họ kiểm soát cục diện.

Ưu thế rõ nét từ cán cân đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng đáng kể về phía Bờ Biển Ngà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển, Bờ Biển Ngà đã giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Cameroon.

Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Bờ Biển Ngà mỗi khi giáp mặt đối thủ. Về phía Cameroon, họ sẽ cần phải thể hiện sự tập trung tối đa và khắc phục những hạn chế từng bộc lộ ở các lần so tài trước đó nếu muốn tìm kiếm kết quả tích cực.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Dựa trên tương quan dữ liệu hiện tại, Bờ Biển Ngà đang chiếm giữ nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn. Phong độ toàn thắng cả 4 trận gần nhất kết hợp cùng thành tích đối đầu áp đảo giúp Bờ Biển Ngà được đánh giá cao hơn về khả năng tạo dựng thế trận chủ động trước Cameroon.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)