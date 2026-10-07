NSND Xuân Bắc, Tự Long trở lại sân khấu

Chương trình nghệ thuật Chắp cánh tuổi thơ do Báo Nhân Dân tổ chức, có sự tham gia của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, ca sĩ Hoàng Bách, LyLy... Sự kiện diễn ra ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chương trình mang chủ đề "Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ", hướng đến việc giúp các em mở rộng khám phá về thế giới, cảm nhận những giá trị từ gia đình, quê hương, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần học tập, rèn luyện để tiến gần hơn tới ước mơ.

Đây cũng là hoạt động văn hóa dành riêng cho thiếu nhi và các gia đình, trong đó những giá trị được gìn giữ và truyền lại qua các thế hệ được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với trẻ em.

Chắp cánh tuổi thơ được kỳ vọng không chỉ mang đến những giây phút vui chơi, mà còn khơi dậy sự tò mò, ham tìm hiểu và tinh thần chủ động khám phá ở trẻ. Ông Quế Đình Nguyên, Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân, cho rằng việc xây dựng một không gian nghệ thuật dành riêng cho thiếu nhi cũng là cách BTC hướng tới việc hình thành thế hệ bạn đọc tương lai.

“Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành”, ông chia sẻ.

Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình. Ảnh: BTC.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Nguyễn Hữu Vượng cho biết việc xây dựng phần âm nhạc của chương trình đặt ra không ít thách thức bởi thị hiếu của khán giả nhỏ tuổi hiện nay đã có nhiều thay đổi.

Theo anh, nếu thế hệ trước lớn lên với những ca khúc quen thuộc của Xuân Mai hay Con cò bé bé, trẻ em hiện nay tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc hơn, thậm chí nghe cả những bài hát viết về tình yêu.

“Thế nên khi tôi làm chương trình, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đối tượng khán giả. Đối tượng khán giả thiếu nhi ngày nay đã khác”, Nguyễn Hữu Vượng nói.

Từ đó, ê-kíp phải cân nhắc cách lựa chọn ca khúc để vừa tạo sự hào hứng cho trẻ, vừa giúp phụ huynh tìm lại những ký ức gắn với tuổi thơ. Chương trình vì thế kết hợp những bài hát thiếu nhi quen thuộc với thế hệ cha mẹ cùng các chất liệu âm nhạc hiện đại.

Nguyễn Hữu Vượng cho biết ê-kíp đã chọn lọc những ca khúc có khả năng tạo tiếng cười, sự thoải mái và khơi gợi mong muốn trải nghiệm ở trẻ.

Quá trình tập luyện cũng giúp giám đốc âm nhạc nhận ra một đặc điểm thú vị của khán giả nhỏ tuổi. Theo anh, trẻ em thường có nhu cầu được thể hiện và đặc biệt thích hát. Tuy nhiên, sự tự tin của mỗi em khác nhau. Có em thuộc bài nhưng ngại ngùng không dám cất tiếng, có em chỉ hát được vài câu đã sợ hãi đến mức bật khóc.

Những phản ứng đa dạng và hồn nhiên đó trở thành một phần cảm hứng để ê-kíp tạo nên chương trình với nhiều màu sắc âm nhạc, hướng tới cả trẻ em lẫn người lớn đi cùng.

Ali Thục Phương là một trong những ca sĩ nhí biểu diễn ở chương trình. Ảnh: BTC.

Chắp cánh tuổi thơ có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng nhiều giọng ca nhí như Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Trúc Anh…

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình có sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long. Hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt, trực tiếp giao lưu và tương tác với khán giả nhỏ tuổi.

Về nội dung, Chắp cánh tuổi thơ được chia thành ba chương gồm Miền ký ức, Vườn rừng diệu kỳ và Bầu trời ước mơ. Ba phần tạo thành hành trình nối tiếp, bắt đầu từ những giá trị thân thuộc nuôi dưỡng tuổi thơ, mở ra thế giới khám phá và kết thúc ở việc mỗi em nhận diện những điều mình muốn theo đuổi, thực hiện trong tương lai.