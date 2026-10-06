NSND Xuân Bắc, Tự Long giao lưu với khán giả nhỏ tuổi trong 'Chắp cánh tuổi thơ'

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, lấy thiếu nhi làm trung tâm, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt.

Từ trang giấy đến những hành trình khám phá

Theo ban tổ chức, “Chắp cánh tuổi thơ” hướng các em nhỏ tới những giá trị về gia đình, quê hương, đồng thời khuyến khích tinh thần khám phá, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thông tin về chương trình. Ảnh: ND.

Ông Quế Đình Nguyên cho rằng việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như Chắp cánh tuổi thơ không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà còn là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai.

Hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” được sử dụng làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt chương trình. Từ một trang giấy trắng quen thuộc trên bàn học, những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng lần lượt mở ra các không gian khác nhau. Trang giấy khi trở thành máy bay, khi hóa thành con thuyền, đưa các nhân vật bước qua nhiều chặng khám phá.

Hai nhân vật đồng hành cùng khán giả là Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ được xây dựng là người anh ấm áp, hiểu biết. Trong khi đó, Sao Băng từ sự rụt rè ban đầu dần trở nên tự tin hơn sau mỗi trải nghiệm.

Nội dung chương trình được chia thành ba chương gồm “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”.

“Miền ký ức” tái hiện những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ nhiều thế hệ như mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng cùng những câu chuyện về gia đình và quê hương.

Sang “Vườn rừng diệu kỳ”, không gian sân khấu được mở rộng bằng sự kết hợp của âm nhạc, xiếc, rối, mascot, vũ đạo và các hoạt động tương tác.

Ở chương cuối “Bầu trời ước mơ”, câu chuyện chuyển từ khám phá thế giới sang việc mỗi em nhỏ tự đặt câu hỏi về điều mình mong muốn thực hiện trong tương lai. Gia đình, thầy cô và sự kiên trì được nhấn mạnh như những điểm tựa trên hành trình theo đuổi ước mơ.

NSND Xuân Bắc, Tự Long giao lưu với khán giả nhỏ tuổi

Chương trình có sự tham gia của Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi.

Tham gia biểu diễn còn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Đại diện BTC và các nghệ sĩ nhí trong chương trình. Ảnh: ND

Đáng chú ý, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, trực tiếp giao lưu và tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi.

Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát, còn được biết đến với tên Phát Freestyle. Anh từng bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Tại chương trình, anh sẽ chia sẻ câu chuyện theo đuổi đam mê.

Một trong những điểm đáng chú ý của “Chắp cánh tuổi thơ” là khán giả nhỏ tuổi không chỉ ngồi xem mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động của chương trình.

Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 10/10, trước giờ biểu diễn, các em có thể tham gia các trò chơi, đố vui, thắt khăn quàng, chụp ảnh, viết điều ước và tự tay gấp máy bay giấy tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đến 15 giờ 30, hoạt động diễu hành với các nhân vật cổ tích, hoạt hình và hóa trang sẽ diễn ra. Những chiếc máy bay giấy do các em tự gấp cũng được sử dụng trong đại cảnh cuối chương trình, với hình ảnh những cánh bay cùng xuất hiện trên sân khấu.

Chương trình nghệ thuật chính thức bắt đầu lúc 16 giờ ngày 10/10. Chắp cánh tuổi thơ cũng được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, đưa chương trình đến với khán giả và các gia đình trên cả nước.