Tối 7/11, Phương Mỹ Chi chính thức mang đêm nhạc Dân chơi dân ca đến với khán giả Thủ đô, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM. Không chỉ ghi nhận tình trạng cháy vé trước giờ G, chương trình còn nhận được sự quan tâm đặc biệt khi NSND Nguyễn Xuân Bắc cùng lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn trực tiếp đến thăm, tặng hoa và động viên nữ ca sĩ trước thềm biểu diễn.

Cụ thể, trước giờ diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có mặt để gửi hoa chúc mừng, khích lệ tinh thần Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp thực hiện chương trình.

NSND Xuân Bắc đến chúc mừng ngày vui của Phương Mỹ Chi.

Tại buổi gặp gỡ, NSND Xuân Bắc dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ cũng như những nỗ lực của ê-kíp trong việc xây dựng một chương trình âm nhạc mang màu sắc riêng. Sự hiện diện và những lời động viên từ nam nghệ sĩ gạo cội được xem là nguồn khích lệ đáng quý đối với Phương Mỹ Chi trong hành trình theo đuổi con đường âm nhạc gắn với văn hóa truyền thống.

Đáp lại tình cảm này, giọng ca Vũ trụ có anh đã gửi tặng NSND Xuân Bắc album vật lý Dân chơi dân ca. Món quà không chỉ thể hiện sự trân trọng của nữ ca sĩ trước sự quan tâm từ lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn mà còn là dịp giới thiệu sản phẩm âm nhạc được cô cùng cộng sự dành nhiều tâm huyết thực hiện.

NSND Xuân Bắc dành lời khen ngợi cho dự án âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý trước đêm diễn tại Hà Nội là thông báo toàn bộ vé chương trình đã được bán hết. Sau đêm mở màn tại TP.HCM, sức hút của Dân chơi dân ca tiếp tục được thể hiện qua sự đón nhận của khán giả Thủ đô. Việc không còn vé trước giờ biểu diễn cho thấy sự quan tâm dành cho Phương Mỹ Chi, đồng thời tạo thêm kỳ vọng về một đêm nhạc sôi động và giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, sức hút của chương trình không đơn thuần đến từ tên tuổi của một ca sĩ đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng hình ảnh mới, cho thấy sự chuyển mình rõ rệt cả trong tư duy âm nhạc lẫn cách tiếp cận khán giả. Từ hình ảnh cô bé dân ca từng ghi dấu ấn với những ca khúc mang âm hưởng truyền thống, nữ ca sĩ hiện tại chủ động thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau, kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại.

Thay vì chỉ dựa vào những thành công đã có, Phương Mỹ Chi lựa chọn làm mới bản thân bằng những dự án được đầu tư về ý tưởng, âm thanh và hình ảnh. Điểm đáng chú ý là dù có nhiều thay đổi trong cách thể hiện, nữ ca sĩ vẫn giữ văn hóa truyền thống làm nền tảng sáng tạo. Đây cũng là hướng đi giúp cô tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc ngày càng đa dạng.

Phương Mỹ Chi khẳng định sức hút với hai đêm diễn ấn tượng.

Với Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi không chỉ muốn mang đến một đêm biểu diễn đơn thuần mà còn thể hiện quan điểm nghệ thuật của mình: âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể được kể lại bằng ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ để tiếp cận nhiều thế hệ khán giả. Việc liên tiếp tổ chức những đêm nhạc có sức hút tại hai thành phố lớn là dấu hiệu tích cực cho hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ, đồng thời cho thấy nỗ lực đưa bản sắc văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ.