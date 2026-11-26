NSND Xuân Bắc rạng rỡ trong Ngày Văn hóa Việt Nam

NSND Xuân Bắc vừa đăng trên trang cá nhân bức ảnh diện vest xanh than, đeo thẻ đại biểu, cười tươi rói. Kèm hình ảnh, nam nghệ sĩ gửi lời nhắn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, mời mọi người kể cho nhau nghe niềm vui, kỷ niệm hay trải nghiệm ấn tượng, tích cực của mình và hỏi thăm các tỉnh, thành đã có hoạt động gì.

NSND Xuân Bắc diện vest, đeo thẻ đại biểu dự sự kiện.

Xuân Bắc giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) từ tháng 10/2024. Năm nay là lần đầu Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước. Trước dịp này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi thư ngỏ kêu gọi các nhà hát, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng.

Con gái MC Quyền Linh dạo chơi ở Hollywood

Mai Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh, vừa khoe ảnh mới chụp tại Los Angeles (Mỹ). Trong khung hình, cô tạo dáng trên bãi cỏ rộng, phía xa là dòng chữ Hollywood nổi tiếng. Thảo Linh diện áo len kẻ sọc hồng trễ vai, quần short trắng, túi đeo chéo cùng tông hồng, mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Mai Thảo Linh tạo dáng trước dòng chữ Hollywood ở Los Angeles.

Thảo Linh là con gái lớn của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo. Dòng chữ Hollywood là biểu tượng của kinh đô điện ảnh Mỹ và điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến Los Angeles. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thong thả của Thảo Linh dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng phủ khắp sườn đồi phía sau.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV