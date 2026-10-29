NSND Việt Anh xuất hiện bên vợ kém 36 tuổi, thừa nhận áp lực mới

Mới đây, NSND Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bên bà xã Chân Chân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Vai mới, áp lực mới”. Không lâu sau, nam nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ tạo hình trong dự án sân khấu mới cùng lời nhắn: “Vai gì đây ta, áp lực quá, mọi người cùng chờ đón nhé”.

Trong hình ảnh được công bố, NSND Việt Anh diện cổ phục màu xanh rêu, tay áo rộng với họa tiết gấm cầu kỳ, đội mũ quan và để râu bạc. Tạo hình mang phong thái của một nhân vật quyền lực trong triều đình xưa, khiến khán giả tò mò về vai diễn mà nghệ sĩ đang chuẩn bị.

NSND Việt Anh chia sẻ áp lực vai diễn mới.

Theo thông tin được chia sẻ, tạo hình này thuộc vở kịch lịch sử Hùng Khí Triều Trần của sân khấu IDECAF. NSND Việt Anh đảm nhận vai Trần Thủ Độ, nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử hình thành và củng cố vương triều Trần. Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, vai diễn được đánh giá là có trọng lượng về nội dung.

Nghệ sĩ cho biết vai Trần Thủ Độ chỉ có khoảng hai cảnh nhưng là nhân vật “nặng ký”. Đây cũng là lý do ông dành sự quan tâm đặc biệt cho vai diễn mới. Với một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn, việc thể hiện thần thái, lời thoại và khí chất của nhân vật trên sân khấu đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với người diễn viên.

Hùng Khí Triều Trần được xây dựng xoay quanh những con người và sự kiện tiêu biểu dưới triều Trần, gắn với tinh thần hào khí Đông A. Thay vì chỉ tập trung vào Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, ê-kíp muốn mở rộng câu chuyện sang những nhân vật có đóng góp quan trọng trong lịch sử, kể cả những con người bình thường góp phần tạo nên dấu ấn của một thời đại.

Đạo diễn Đình Toàn cho biết vở diễn được đầu tư với quy mô lớn, quy tụ hơn 70 diễn viên. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 11/2026. Việc NSND Việt Anh góp mặt trong vai Trần Thủ Độ cũng là điểm đáng chú ý của dự án, bởi nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm với sân khấu kịch và từng đảm nhận nhiều nhân vật có chiều sâu tâm lý.

NSND Việt Anh và vợ Chân Chân.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống riêng của NSND Việt Anh cũng nhận được sự quan tâm. Ông và Chân Chân đã đăng ký kết hôn vào năm 2025 sau gần hai năm gắn bó. Bà xã kém nghệ sĩ 36 tuổi, đồng thời là người quản lý, hỗ trợ ông sắp xếp lịch trình và đồng hành trong công việc lẫn đời sống thường ngày.

Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Chân Chân cũng hỗ trợ chồng trong các hoạt động liên quan đến mạng xã hội và công việc nghệ thuật. Sự đồng hành của bà xã giúp NSND Việt Anh có thêm người hỗ trợ trong lịch trình làm việc, trong khi nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động diễn xuất ở tuổi U70.

Với hơn bốn thập kỷ theo nghề, NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam, đồng thời tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Hai Muối. Những tác phẩm này ghi nhận doanh thu phòng vé đáng chú ý, trong đó Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng và Bố Già khoảng 427 tỷ đồng tại Việt Nam.

Với vai Trần Thủ Độ, NSND Việt Anh tiếp tục thử sức ở một nhân vật lịch sử có sức nặng, đồng thời cho thấy ông vẫn tích cực theo đuổi sân khấu bên cạnh các dự án phim ảnh.