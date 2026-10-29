NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi rời TP.HCM sau khi có tin vui

Mới đây, NSND Việt Anh bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ông cùng Chân Chân xuất hiện trên máy bay. Đi kèm những bức ảnh, nam nghệ sĩ viết ngắn gọn: "Tạm xa TP.HCM ít bữa nhe...!".

Qua hình ảnh được chia sẻ, NSND Việt Anh xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thoải mái. Nam nghệ sĩ diện áo sơ mi họa tiết nổi bật với tông đỏ chủ đạo, kết hợp cùng mũ lưỡi trai màu trắng và kính râm. Ông nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh trên máy bay, tạo cảm giác vui vẻ, hào hứng trước chuyến đi.

Hình ảnh được NSND Việt Anh chia sẻ mới đây.

Đáng chú ý, trong một bức ảnh khác, Chân Chân cũng xuất hiện bên cạnh NSND Việt Anh. Cô lựa chọn trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai xanh và nghiêng đầu về phía nam nghệ sĩ để cùng chụp ảnh. Khoảnh khắc gần gũi của cả hai phần nào cho thấy sự thoải mái khi đồng hành cùng nhau trong cuộc sống đời thường.

Dù NSND Việt Anh chưa tiết lộ điểm đến hay mục đích cụ thể của chuyến đi, bài đăng vẫn nhận được sự quan tâm bởi trước đó không lâu, nam nghệ sĩ vừa liên tiếp chia sẻ những thông tin đáng chú ý về hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, NSND Việt Anh mới đây đã hé lộ tạo hình trong dự án sân khấu của Kịch Idecaf. Trong loạt ảnh được công bố, nam nghệ sĩ xuất hiện với trang phục quan lại thời xưa, đội mũ cánh chuồn, để râu dài bạc trắng và thể hiện thần thái uy nghiêm. Đây được xem là tin vui đối với những khán giả mong chờ ông trở lại sân khấu sau một thời gian tập trung cho các dự án phim ảnh.

NSND Việt Anh sẽ trở lại sân khấu kịch trong thời gian sắp tới.

Không chỉ sân khấu, NSND Việt Anh còn có hoạt động mới trên màn ảnh rộng khi công bố hình ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến ra rạp vào giữa tháng 11/2026.

Có thể thấy, ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Bên cạnh việc tiếp tục tham gia những dự án mới, nam nghệ sĩ cũng dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên người bạn đời.

Trước đó, vào tháng 10/2025, NSND Việt Anh xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý kém 36 tuổi đã đăng ký kết hôn. Sau khi công khai thông tin này, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và không ngại xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội.

Chuyến đi mới nhất của NSND Việt Anh và Chân Chân vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý. Dù chưa rõ cả hai sẽ đến đâu, hình ảnh rạng rỡ trên máy bay cho thấy nam nghệ sĩ đang có những khoảnh khắc vui vẻ bên người đồng hành.

Trước đó hồi năm 2025, NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi thông báo đã đăng ký kết hôn.

Sau những tin vui liên tiếp trong sự nghiệp, việc NSND Việt Anh dành thời gian cho cuộc sống riêng cũng khiến nhiều người thêm quan tâm đến hành trình hiện tại của ông. Ở tuổi 68, nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục làm nghề, đồng thời tận hưởng những niềm vui giản dị bên người bạn đời.