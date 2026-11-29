Sau nhiều năm quen với cuộc sống độc thân, NSND Việt Anh hiện có một người bạn đời đồng hành trong cả công việc lẫn sinh hoạt thường ngày. Cuộc hôn nhân với Chân Chân, người phụ nữ kém ông 36 tuổi, không chỉ mang đến niềm vui ở tuổi xế chiều mà còn khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ có những chuyển biến đáng chú ý.

Đầu năm 2025, NSND Việt Anh công khai chuyện tình cảm với Chân Chân. Đến tháng 10/2025, nam nghệ sĩ xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn sau một thời gian gắn bó. Trước khi gặp người bạn đời hiện tại, ông từng có khoảng 17 năm sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân. Bởi vậy, sự xuất hiện của Chân Chân được xem là một bước ngoặt đáng kể trong cuộc sống riêng của nghệ sĩ gạo cội.

NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân trong những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FBNV

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở hình ảnh đời thường. Nếu trước đây NSND Việt Anh thường được khán giả nhắc đến qua những vai diễn và hoạt động nghệ thuật, hiện tại ông xuất hiện cởi mở hơn trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên vợ, từ đi du lịch, ăn uống đến những câu chuyện sinh hoạt giản dị. Ông cũng không ngại thực hiện những video hài hước, tạo dáng trẻ trung và tương tác với khán giả.

Không chỉ có người bầu bạn, NSND Việt Anh còn tìm được một người đồng hành trong công việc. Chân Chân từng có kinh nghiệm sản xuất phim, hiện hỗ trợ chồng quản lý lịch trình, nhận lời mời từ các đơn vị sản xuất và xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Hai người thậm chí còn cùng kinh doanh đồ ăn trực tuyến. Chân Chân phụ trách nấu nướng, trong khi nam nghệ sĩ thỉnh thoảng tự lái xe giao hàng cho khách. Đầu năm 2026, cả hai còn đón thêm niềm vui khi mua được căn hộ riêng sau nhiều năm sống trong nhà thuê.

Ở phương diện nghệ thuật, NSND Việt Anh không vì lập gia đình mà rời xa sân khấu hay màn ảnh. Trước khi kết hôn, ông từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Nhà Bà Nữ, Mai, Mùa Hè Đẹp Nhất và Bộ Tứ Báo Thủ. Đặc biệt, vai diễn chú Út trong Mai giúp nam nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Nam nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi U70. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, ông vẫn duy trì hoạt động diễn xuất. Năm 2025, nam nghệ sĩ tham gia Mẹ Biển và Số Phận Lạc Lối. Sang năm 2026, ông trở lại màn ảnh nhỏ với Phù Sa, đồng thời tái xuất điện ảnh trong Trại Giam Hạnh Phúc. Trên sân khấu, NSND Việt Anh còn thử sức với vai Thái sư Trần Thủ Độ trong vở Hùng Khí Triều Trần. Những dự án này cho thấy ông vẫn dành sự nghiêm túc và tâm huyết cho nghề diễn sau hơn 40 năm hoạt động.

Có thể thấy, thay đổi của NSND Việt Anh sau khi kết hôn không nằm ở việc sự nghiệp bỗng thăng hoa hay danh tiếng tăng vọt. Điều đáng chú ý hơn là cuộc sống của nam nghệ sĩ trở nên phong phú ở nhiều khía cạnh. Ở tuổi U70, ông vừa có một tổ ấm riêng, vừa có người hỗ trợ công việc, đồng thời vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Sau những năm tháng quen với cảnh đi về một mình, NSND Việt Anh hiện có thêm một người để sẻ chia những niềm vui rất đỗi bình thường.