NSND Việt Anh tập đọc ở tuổi U70

NSND Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đang tập đọc kịch bản cho vở diễn mới. Kèm theo khoảnh khắc làm việc, nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Tập đọc nè..! (mà hẻm thuộc, thuộc lời thoại luôn là điều khó khăn với tôi suốt từ ngày đầu đến giờ? Kỳ thiệt)”.

Dòng trạng thái có phần dí dỏm của NSND Việt Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù đã bước sang tuổi 68 và có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, nam nghệ sĩ vẫn thẳng thắn thừa nhận việc ghi nhớ lời thoại chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với mình. Hình ảnh ông chăm chú đọc kịch bản cũng cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu trước mỗi lần đảm nhận vai diễn mới.

NSND Việt Anh thừa nhận gặp khó khăn trong việc đọc kịch bản. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dự án mà NSND Việt Anh đang dành thời gian chuẩn bị là vở kịch lịch sử Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn của sân khấu IDECAF. Trong tác phẩm, ông đảm nhận vai thái sư Trần Thủ Độ, một nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử triều Trần.

Theo thông tin được công bố, vở diễn dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 11/2026 tại TP.HCM. Đây là tác phẩm được đầu tư quy mô lớn, quy tụ hơn 70 diễn viên, khai thác những nhân vật và sự kiện tiêu biểu gắn với hào khí Đông A. Thay vì chỉ tập trung vào Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, ê-kíp còn mở rộng câu chuyện đến những nhân vật có đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển triều đại nhà Trần.

Trước đó, NSND Việt Anh từng hé lộ tạo hình của mình trong vở diễn khiến khán giả tò mò. Nam nghệ sĩ xuất hiện với bộ cổ phục màu xanh rêu, tay áo rộng, họa tiết gấm cầu kỳ, đội mũ quan và để râu bạc. Diện mạo mang phong thái uy nghiêm, quyền lực của một vị đại thần trong triều đình xưa.

Tạo hình trong vở diễn của NSND Việt Anh. ẢNh: FBNV

Chia sẻ về vai diễn, NSND Việt Anh cho biết nhân vật Trần Thủ Độ chỉ có khoảng hai phân cảnh nhưng đều là những lớp diễn nặng ký. Đây cũng là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý, thần thái và khí chất của một nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân phải chủ động tập thể dục để cải thiện sức khỏe, chuẩn bị cho quá trình biểu diễn. Với đặc thù của kịch lịch sử, diễn viên phải mặc trang phục dày, nặng trong nhiều giờ đồng hồ. Ông cũng không giấu áp lực khi đảm nhận một tác phẩm có quy mô hoành tráng ở độ tuổi gần 70.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì nhịp độ làm việc đáng chú ý. Ông là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua các tác phẩm sân khấu, phim truyền hình và điện ảnh. Một số vai diễn được yêu thích của ông có thể kể đến trong Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật cùng nhiều dự án phim Việt khác.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, nam nghệ sĩ từng chia sẻ quan điểm muốn nhường không gian biểu diễn cho lớp diễn viên trẻ. Tuy nhiên, nếu gặp được kịch bản và nhân vật đủ sức hấp dẫn, ông vẫn sẵn sàng trở lại. Với Hùng khí triều Trần, sự yêu thích dành cho kịch bản và nhân vật Trần Thủ Độ chính là lý do khiến ông nhận lời tham gia.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, NSND Việt Anh còn tiếp tục góp mặt trong các dự án phim ảnh. Đáng chú ý, ông sẽ xuất hiện trong phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc, dự kiến khởi chiếu ngày 20/11/2026, với vai thầy giáo Phúc.

NSND Việt Anh vẫn luôn nhiệt huyết với nghề diễn. Ảnh: FBNV

Việc NSND Việt Anh vẫn miệt mài đọc kịch bản, tập luyện và chuẩn bị cho những vai diễn mới ở tuổi U70 cho thấy tình yêu nghề chưa hề vơi đi. Với nam nghệ sĩ, tuổi tác có thể mang đến những thử thách về sức khỏe và trí nhớ, nhưng dường như chưa phải lý do để ông nghĩ đến chuyện dừng lại.