NSND Việt Anh nói rõ lý do bị nhiều đồng nghiệp 'chán' khi làm nghề

Cụ thể, nam nghệ sĩ chia sẻ quan điểm về việc học thuộc lời thoại và tập luyện trước mỗi suất diễn trên sân khấu. Theo NSND Việt Anh, diễn viên kịch bắt buộc phải thuộc tuồng bởi đó là điều cần thiết để có thể phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Tuy nhiên, bản thân ông lại gặp không ít khó khăn với việc ghi nhớ từng câu chữ.

“Diễn kịch trên SK.. diễn viên phải thuộc tuồng, đó là điều bắt buộc.., vì, phải diễn cho bạn diễn…! Nhưng với tôi, diễn mà thuộc từng chữ tôi rất khó khăn.. kkk, có lẽ ngay từ tiểu học tôi rất không thích bài học thuộc lòng”, nam nghệ sĩ viết.

NSND Việt Anh có chia sẻ gây chú ý. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, NSND Việt Anh còn thẳng thắn thừa nhận bản thân không thích việc tập tuồng quá kỹ. Ông cho biết mình thích cảm giác khi bước lên sân khấu có thể quên lời thoại đã chuẩn bị để ngẫu hứng, từ đó diễn đạt theo những gì nhân vật muốn nói trong từng khoảnh khắc.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Đó là sai với người làm nghề này.., nhưng tôi lại thích khi diễn phải quên lời để tôi ngẫu hứng.., nói theo nhân vật muốn.., do vậy tôi rất ghét tập tuồng kỹ kkk”.

Điều khiến khán giả chú ý hơn cả là cách NSND Việt Anh tự nhìn nhận thói quen làm nghề của mình. Ông không né tránh việc đây có thể là một điểm chưa phù hợp với đặc thù biểu diễn sân khấu, nơi sự ăn ý giữa các diễn viên và khả năng phối hợp lời thoại, hành động đóng vai trò quan trọng. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn hài hước cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến một số đồng nghiệp cảm thấy “chán” khi làm việc cùng ông.

“Có thể, đó là lý do nhiều đồng nghiệp 'chán tôi', mong tất cả thông cảm nhen... VA là vậy! Hi hi”, NSND Việt Anh viết.

Cách chia sẻ gần gũi, có phần tự trào của nam nghệ sĩ khiến dòng trạng thái trở nên đáng chú ý. Thay vì đưa ra một quan điểm mang tính áp đặt, ông chủ động thừa nhận mình có cách tiếp cận riêng với diễn xuất và mong mọi người thông cảm cho cá tính ấy. Đây cũng là một góc nhìn thú vị về sự khác biệt trong phương pháp làm nghề của những người hoạt động nghệ thuật.

NSND Việt Anh chăm chỉ làm nghề. Ảnh: FBNV

NSND Việt Anh là gương mặt gạo cội của sân khấu phía Nam, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh. Ông từng ghi dấu ấn trong các tác phẩm sân khấu như Dạ cổ hoài lang, Lôi Vũ, đồng thời quen thuộc với khán giả truyền hình qua Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi và nhiều bộ phim khác.

Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Dù đã có nhiều năm tuổi nghề, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và sân khấu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ khiến khán giả quan tâm bởi những chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm nghề. Trước đó, ông cũng từng chia sẻ hình ảnh tập đọc kịch bản, thừa nhận việc ghi nhớ lời thoại đôi khi vẫn là thử thách đối với mình.

Dòng trạng thái lần này tiếp tục hé lộ một khía cạnh khá đặc biệt trong cách NSND Việt Anh tiếp cận diễn xuất. Ông không muốn bản thân bị bó buộc hoàn toàn vào những gì đã chuẩn bị, mà luôn tìm kiếm cảm xúc và sự ngẫu hứng khi hóa thân vào nhân vật.