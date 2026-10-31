NSND Việt Anh đưa vợ trẻ rời Sài Gòn

Mới đây, NSND Việt Anh thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã trên máy bay. Kèm theo khoảnh khắc đời thường, nam nghệ sĩ viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Tạm xa SG ít bữa nhen ..!". Hình ảnh cả hai đồng hành trong chuyến đi nhanh chóng nhận được sự chú ý và những lời bình luận từ bạn bè, đồng nghiệp.

Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ Phương Bình hài hước để lại bình luận: "Show hoá show". Trước lời trêu đùa của đồng nghiệp, NSND Việt Anh lập tức phản hồi: "Đi đám tang người quen thân. Show đâu nè hi hi". Qua chia sẻ này, nam nghệ sĩ cho biết chuyến đi lần này không liên quan đến lịch trình biểu diễn mà xuất phát từ việc đến tiễn biệt một người quen thân.

bài đăng của NSND Việt Anh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Một tài khoản khác cũng để lại lời chúc dành cho hai vợ chồng: "Còn gì sung sướng cho bằng vợ chồng cùng đồng hành luôn luôn hạnh phúc". NSND Việt Anh vui vẻ đáp lại: "Dạ Anh". Những tương tác gần gũi cho thấy nam nghệ sĩ vẫn giữ sự thân thiện, thoải mái khi trò chuyện với bạn bè và khán giả trên mạng xã hội.

Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường, NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân còn đồng hành trong công việc. Cả hai từng thu hút sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 năm. Chân Chân vừa là bạn đời, vừa hỗ trợ nam nghệ sĩ trong vai trò quản lý, giúp ông sắp xếp lịch trình và phát triển các nội dung trên mạng xã hội.

Sau thời gian gắn bó, cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2025. Thay vì tổ chức đám cưới rình rang, NSND Việt Anh và vợ lựa chọn cuộc sống giản dị, dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng nhau. Đến năm 2026, cặp đôi chuyển về căn hộ mới tại TP.HCM, đồng thời cùng kinh doanh đồ ăn online.

NSND Việt Anh tiết lộ tạo hình trong vở kịch mới. ẢNh: FBNV

Một năm sau khi đăng ký kết hôn, NSND Việt Anh tiếp tục có thêm những dấu mốc đáng chú ý, không chỉ trong cuộc sống riêng mà còn ở hành trình nghệ thuật. Ở tuổi 68, sau hơn 40 năm hoạt động, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với sân khấu và màn ảnh. Ông ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Dạ Cổ Hoài Lang, Lôi Vũ, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật. Trên màn ảnh rộng, NSND Việt Anh từng góp mặt trong Nhà Bà Nữ, Mai và Mùa Hè Đẹp Nhất.

Gần đây, nam nghệ sĩ tiếp tục hé lộ tạo hình mới trong một vở kịch của sân khấu Idecaf, đồng thời góp mặt trong dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu vào giữa tháng 11/2026. Những hoạt động liên tiếp cho thấy ông vẫn giữ được sự nhiệt huyết với nghề, không ngừng đón nhận những vai diễn và thử thách mới.

Trên mạng xã hội, NSND Việt Anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên bà xã, từ những bữa ăn, chuyến đi đến các buổi gặp gỡ bạn bè. Chuyến rời TP.HCM gần đây của cả hai, dù xuất phát từ việc đến viếng một người quen thân, cũng phần nào cho thấy sự đồng hành của Chân Chân bên chồng trong cuộc sống thường ngày.

NSND Việt Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh giản dị bên vợ kém 36 tuổi. Ảnh: FBNV