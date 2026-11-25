NSND Việt Anh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh và sân khấu phía Nam. Bên cạnh sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ với Chân Chân, người vợ kém ông 36 tuổi, cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Đầu năm 2025, NSND Việt Anh lần đầu công khai chuyện tình cảm với Chân Chân sau khoảng 17 năm sống độc thân. Trước đó, mối quan hệ của cả hai từng được khán giả chú ý từ năm 2024. Chân Chân vừa là bạn đời, vừa đồng hành và hỗ trợ nam nghệ sĩ trong công việc với vai trò quản lý.

NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2025, NSND Việt Anh khiến nhiều người bất ngờ khi được bạn gái cầu hôn trong chuyến đi Huế. Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn giữa sự chứng kiến của bạn bè nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đến ngày 14/10/2025, nam nghệ sĩ xác nhận đã đăng ký kết hôn với Chân Chân từ vài tháng trước. Cặp đôi không tổ chức hôn lễ rình rang mà lựa chọn cuộc sống riêng tư, bình dị.

Không chỉ có thêm niềm vui trong chuyện tình cảm, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Năm 2024, ông từng góp mặt trong loạt phim điện ảnh ăn khách như Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, Mai đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng, trong khi Bố Già và Nhà Bà Nữ cũng lần lượt ghi nhận thành tích hàng trăm tỷ đồng. Dù không đảm nhận vai chính, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ góp phần tạo nên màu sắc riêng cho các tác phẩm.

Sau khi chính thức kết hôn, NSND Việt Anh tiếp tục cho thấy tình yêu với nghề chưa hề giảm sút. Năm 2025, ông trở lại màn ảnh nhỏ với vai Bảy Rối trong phim truyền hình Mẹ Biển, sau đó tham gia Số Phận Lạc Lối. Đến năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Phù Sa với vai Hai Phước, một nhân vật có tính cách thẳng thắn, nóng nảy và nặng lòng với quê hương.

NSND Việt Anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi U70. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ngày 20/11/2026, NSND Việt Anh tái xuất màn ảnh rộng trong Trại Giam Hạnh Phúc sau gần hai năm vắng bóng tại phòng vé. Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia dự án sân khấu Hùng Khí Triều Trần, đảm nhận vai thái sư Trần Thủ Độ. Đây là một trải nghiệm mới, đòi hỏi nam nghệ sĩ phải thể hiện chiều sâu tâm lý của nhân vật lịch sử.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn không ngừng tìm kiếm những vai diễn mới trên nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, truyền hình đến sân khấu kịch. Dẫu không còn đặt nặng chuyện danh vọng hay hào quang, nam nghệ sĩ vẫn mong muốn được làm nghề và mang đến những trải nghiệm diễn xuất khác biệt cho khán giả.

NSND Việt Anh trong tạo hình Thái sư Trần Thủ Độ. Ảnh: FBNV

Có thể nói, cuộc sống của NSND Việt Anh đang bước vào giai đoạn nhiều niềm vui. Một tổ ấm có người đồng hành, những dự án nghệ thuật nối tiếp và tình yêu dành cho diễn xuất sau hơn bốn thập kỷ là những điều đáng quý mà nam nghệ sĩ đang có ở tuổi U70.