NSND Việt Anh có tin vui sau 1 năm đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

Mới đây, NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ poster giới thiệu nhân vật của mình trong dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu vào giữa tháng 11/2026. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ suốt nhiều thập kỷ.

Hình ảnh được NSND Việt Anh chia sẻ.

Việc góp mặt trong một dự án điện ảnh mới được xem là tin vui đối với NSND Việt Anh ở tuổi 68. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh, nam nghệ sĩ vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất, không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới để gặp gỡ khán giả.

Đáng chú ý, tin vui lần này đến khoảng một năm sau khi NSND Việt Anh công khai chuyện đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi.

Trước đó, vào tháng 10/2025, NSND Việt Anh từng xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Thông tin này từng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ ở tuổi ngoài 60.

Trước đó, vào tháng 10/2025, NSND Việt Anh từng xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Kể từ khi công khai việc đăng ký kết hôn, NSND Việt Anh và Chân Chân thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống đời thường. Những khoảnh khắc giản dị của cả hai phần nào giúp khán giả có thêm góc nhìn về cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Song song với đời sống cá nhân, NSND Việt Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ông từng ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng qua nhiều dự án, trong đó có Mai của đạo diễn Trấn Thành. Dù không có quá nhiều đất diễn, sự xuất hiện của NSND Việt Anh vẫn góp phần tạo nên những cảm xúc trong câu chuyện của nhân vật chính.

Không chỉ điện ảnh, nam nghệ sĩ còn dành tình yêu đặc biệt cho sân khấu kịch, nơi đã gắn bó với tên tuổi của ông trong suốt nhiều năm. Trước đó, thông tin NSND Việt Anh trở lại sân khấu Kịch Idecaf cũng từng khiến những người yêu mến ông vui mừng.

Có thể thấy, ở tuổi 68, NSND Việt Anh đang trải qua một giai đoạn đáng chú ý khi cuộc sống cá nhân lẫn hoạt động nghệ thuật đều có những dấu mốc mới. Sau khi công khai chuyện đăng ký kết hôn, nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì sự hiện diện trong các dự án, thay vì lựa chọn nghỉ ngơi sau nhiều năm làm nghề.

Đời sống cá nhân lẫn nghệ thuật của NSND Việt Anh đều đang trải qua những cột mốc đáng nhớ.

Với NSND Việt Anh, mỗi vai diễn mới không đơn thuần là một công việc mà còn là cơ hội để tiếp tục sống cùng đam mê, mang đến những cảm xúc khác nhau cho người xem.

Sự xuất hiện trong Trại Giam Hạnh Phúc vì thế được xem là một tin vui đáng chờ đợi. Ở tuổi mà nhiều người đã chọn lui về tận hưởng cuộc sống bình yên, NSND Việt Anh vẫn miệt mài với nghệ thuật, tiếp tục viết thêm những dấu ấn mới trong hành trình làm nghề của mình.