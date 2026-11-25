NSND Việt Anh vừa khiến khán giả chú ý khi chia sẻ poster giới thiệu vai diễn mới trong vở Hùng khí Triều Trần của Nhà hát Kịch IDECAF. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh tạo hình Thái sư Trần Thủ Độ kèm thông tin về ê-kíp thực hiện.

Trong poster, NSND Việt Anh xuất hiện với diện mạo cổ trang, đội mũ thái sư, để râu bạc dài và khoác trang phục màu tối được thêu hoa văn cầu kỳ. Thần thái nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo cùng động tác đưa tay dứt khoát giúp nam nghệ sĩ toát lên vẻ uy quyền của nhân vật lịch sử. Đây cũng là hình ảnh khác biệt so với vẻ gần gũi, hài hước mà ông thường thể hiện trên mạng xã hội.

Vai diễn mới trong vở Hùng khí Triều Trần của NSND Việt Anh.

Việc NSND Việt Anh góp mặt trong Hùng khí Triều Trần tiếp tục cho thấy sự gắn bó của ông với sân khấu kịch. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn duy trì việc tham gia các dự án mới, đồng thời thử sức với những dạng vai có màu sắc và bối cảnh khác nhau. Vai Thái sư Trần Thủ Độ vì thế nhận được sự quan tâm của khán giả yêu sân khấu, đặc biệt là những người từng theo dõi hành trình làm nghề của ông.

Động thái mới này xuất hiện ngay sau khi NSND Việt Anh chia sẻ câu chuyện đi bán cơm tấm khiến nhiều người thích thú. Trước đó, nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh đứng cạnh xe cơm tấm Ông Bình, kèm dòng trạng thái: "Tối hôm qua làm Thái Sư, sáng nay đi bán cơm tấm, như cách đây 38 năm tối làm Chu Phát Viên - sáng đi làm phục vụ quán cà phê của đạo diễn Hoa Hạ".

NSND Việt Anh chia sẻ câu chuyện đi bán cơm tấm.

Sự đối lập giữa một buổi tối hóa thân thành vị thái sư quyền uy và buổi sáng xuất hiện bên xe cơm bình dân tạo nên tình huống hài hước. Nhiều khán giả tò mò liệu NSND Việt Anh có thực sự chuyển hướng công việc hay không. Tuy nhiên, hình ảnh này thực chất gắn với hoạt động nghệ thuật và tạo hình phục vụ vai diễn mới, không phải thông tin nam nghệ sĩ bỏ nghề để đi bán cơm tấm.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật, từ phim ảnh đến sân khấu, bên cạnh công việc giảng dạy diễn xuất. Trước đó, ông cũng từng chia sẻ về việc kinh doanh đồ ăn online cùng bà xã và tự tay giao hàng khi có thời gian.

Từ câu chuyện bán cơm tấm mang màu sắc hài hước đến poster vai Thái sư Trần Thủ Độ, NSND Việt Anh tiếp tục cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ vẫn bền bỉ với công việc. Sự xuất hiện của ông trong Hùng khí Triều Trần đang là thông tin mới được khán giả chú ý, nhất là khi nam nghệ sĩ vừa có màn chia sẻ đời thường gây bàn luận trên mạng xã hội.