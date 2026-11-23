Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, việc nam nghệ sĩ bất ngờ nhắc đến công việc bán cơm tấm khiến nhiều người tò mò. Phải chăng NSND Việt Anh đang có ý định chuyển nghề sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật?

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, tối hôm trước anh còn hóa thân thành nhân vật Thái Sư, sáng hôm sau đã đi bán cơm tấm. Cách kể chuyện hài hước cùng sự đối lập giữa hai công việc khiến bài đăng trở nên thú vị. Từ một nhân vật quyền lực trên sân khấu, NSND Việt Anh bất ngờ xuất hiện với hình ảnh bình dị ngoài đời thường.

NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện bên một xe cơm tấm.

Đáng chú ý, NSND Việt Anh còn nhắc lại kỷ niệm cách đây 38 năm, khi anh từng đảm nhận vai Chu Phát Viên nhưng đồng thời vẫn làm phục vụ tại quán cà phê của đạo diễn Hoa Hạ. Câu chuyện cho thấy việc vừa theo đuổi nghệ thuật vừa trải nghiệm những công việc khác vốn không xa lạ với nam nghệ sĩ. Sau gần bốn thập kỷ, anh tiếp tục nhắc lại ký ức ấy bằng giọng điệu vui vẻ, dí dỏm.

Thực tế, NSND Việt Anh vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, ông gây chú ý khi trở lại sân khấu IDECAF với vai Thái sư Trần Thủ Độ trong vở kịch lịch sử Hùng khí triều Trần. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng hai cảnh, nam nghệ sĩ thừa nhận đây là vai diễn nặng ký, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tác phẩm quy tụ hơn 70 diễn viên, dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 11/2026.

Trước đó, NSND Việt Anh còn hài hước thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong việc học thuộc lời thoại, dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm diễn xuất. Ở tuổi U70, ông vẫn dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho những vai diễn mới.

Vì vậy, câu chuyện bán cơm tấm lần này có lẽ chỉ là cách NSND Việt Anh chia sẻ vui về cuộc sống. Từ sân khấu đến những công việc đời thường, nam nghệ sĩ vẫn giữ được sự gần gũi, dí dỏm vốn có.