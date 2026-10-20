NSND Việt Anh bị thay thế

Bộ phim Phù sa có sự góp mặt của NSND Việt Anh đang đi đến hồi kết sau hành trình khai thác những biến động tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện sạt lở, đất đai, sinh kế và nỗ lực tìm hướng phát triển quê hương của các nhân vật. Trong phim, NSND Việt Anh đảm nhận vai Hai Phước, người đàn ông nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất tổ tiên để lại. Bên cạnh nam nghệ sĩ, phim còn có sự tham gia của Triệu An, Bích Hằng, Minh Thành, Huỳnh Anh cùng nhiều diễn viên khác.

Bộ phim Phù sa có sự góp mặt của NSND Việt Anh đang đi đến hồi kết.

Trong tập 39, Phù Sa vạch trần Nghiệm là người đứng sau hoạt động hút cát lậu gây sạt lở, khiến người dân Bình Hòa mất nhà cửa. Dù được Phù Sa khuyên đầu thú, Nghiệm vẫn cố chấp, thậm chí tuyên bố những người từng coi thường mình hoặc phải chết, hoặc phải trở thành nô lệ. Trong lúc hắn tìm cách bỏ trốn, Văn, giám đốc công ty Minh Hải, đã bị bắt và khai nhận hành vi vi phạm. Khi Phù Sa đến gặp Nghiệm, Chơn cùng chú Tư Quận lần theo định vị để tìm cách giải cứu cô. Ở trailer tập 40, Nghiệm được hé lộ sẽ phải đối mặt với hậu quả từ những việc làm sai trái, trong khi số phận của Phù Sa vẫn khiến khán giả lo lắng. Tập cuối dự kiến lên sóng lúc 21h ngày 20/10 trên VTV1.

Sau khi Phù sa kết thúc, Xóm nhỏ sẽ nối sóng khung giờ 21h trên VTV1 từ ngày 21/10/2026. Phim do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện, xoay quanh Trâm (Lê Lưu Ly), cô gái 19 tuổi sống tại Hải Phòng. Sau cuộc cãi vã với người cha đơn thân nghiêm khắc là ông Đô (NSƯT Hoàng Hải), Trâm quyết định rời quê lên Hà Nội để chứng minh khả năng tự lập. Tuy nhiên, cuộc sống nơi thành phố không như mong đợi khi cô bị lừa, mất đi chỗ dựa và phải chuyển đến một xóm trọ nghèo ven nội thành để bắt đầu lại.

Tại nơi ở mới, Trâm gặp Phong (Hà Thành), một nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến hai người trở thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ, kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bên cạnh mối quan hệ giữa Trâm và Phong, bộ phim khắc họa cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa quê, qua đó đề cập đến khát vọng lập nghiệp, tình làng nghĩa xóm và những khác biệt giữa các thế hệ trong gia đình. Phim còn có sự tham gia của Thùy Dương, Lê Hoàng Long, Phùng Khánh Linh và Trần Bảo Nam.

Xóm nhỏ sẽ nối sóng khung giờ 21h trên VTV1 từ ngày 21/10/2026.

Việc Xóm nhỏ nối sóng Phù sa đánh dấu sự thay đổi về dàn diễn viên và câu chuyện được khai thác trong khung giờ phim Việt trên VTV1. Tác phẩm do NSƯT Hoàng Hải cùng Lê Lưu Ly, Hà Thành và các diễn viên khác đảm nhận hứa hẹn mang đến góc nhìn khác về cuộc sống mưu sinh, những mối quan hệ gia đình và hành trình lập nghiệp của người trẻ.