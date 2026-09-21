NSND Việt Anh bất ngờ báo tin vui ở tuổi 68

Sau khoảng thời gian dành cho gia đình và các hoạt động phim ảnh, NSND Việt Anh bất ngờ thông báo trở lại với sân khấu kịch. Ở tuổi 68, sự tái xuất của nam nghệ sĩ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi háo hức, đặc biệt khi lần trở lại này gắn với một dự án mới của Kịch Idecaf.

Cụ thể, trên trang cá nhân, NSND Việt Anh chia sẻ lời cảm ơn đến sân khấu Idecaf sau khi nhận được lời mời tham gia một vở diễn mới về đề tài lịch sử. Nam nghệ sĩ viết: “Cảm ơn anh chị em Kịch Idecaf đã gởi lời mời! Thương chúc các bạn luôn khoẻ - vui và thăng hoa với dự án mới”.

NSND Việt Anh báo tin vui khi chuẩn bị trở lại với sân khấu kịch.

Chỉ với vài dòng ngắn gọn, NSND Việt Anh đã khiến nhiều khán giả chú ý bởi đây là thông tin đánh dấu sự trở lại của ông trên sân khấu kịch sau một khoảng thời gian tập trung cho gia đình cũng như các hoạt động nghệ thuật khác.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì niềm đam mê với nghề diễn. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sân khấu luôn là một phần quan trọng trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ. Bên cạnh kịch nói, nam nghệ sĩ còn được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh, sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, giàu kinh nghiệm và khả năng hóa thân đa dạng.

Đáng chú ý, lần trở lại này của NSND Việt Anh được đặt trong một vở diễn về lịch sử. Đây cũng là chất liệu đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ thể hiện nhân vật mà còn phải truyền tải được tinh thần, bối cảnh và câu chuyện của một giai đoạn nhất định. Sự góp mặt của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSND Việt Anh vì thế càng khiến dự án nhận được sự quan tâm.

NSND Việt Anh vẫn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật ở tuổi 68.

Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chúc mừng nam nghệ sĩ. Không ít người bày tỏ sự háo hức, mong chờ ngày được nhìn thấy NSND Việt Anh trở lại trên sân khấu sau thời gian vắng bóng.

Một số khán giả viết những lời chúc đầy tình cảm như: “Chúc mừng chú trở lại sân khấu, mong chờ được xem chú diễn”, “Sân khấu lại có thêm một tin vui”, “Mong sớm được gặp chú trên sân khấu Idecaf”, “Một nghệ sĩ như chú thì sân khấu luôn cần”, “Chúc chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghề”,...

Với NSND Việt Anh, sân khấu dường như vẫn là nơi có sức hút đặc biệt. Sau nhiều năm gắn bó với nghiệp diễn, việc ông tiếp tục nhận lời trở lại sân khấu ở tuổi 68 không chỉ mang đến niềm vui cho bản thân mà còn là tin đáng mong chờ với những khán giả yêu mến kịch nói.

Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức, chờ đợi màn tái xuất của NSND Việt Anh.