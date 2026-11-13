NSND Tự Long: Tiêu dùng thông thái bắt đầu từ nâng cao nhận thức

Trong kỷ nguyên số, trước sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến và những thông tin quảng cáo đa chiều, việc trở thành người tiêu dùng thông thái đòi hỏi mỗi người không ngừng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức và học hỏi từ những trải nghiệm thực tế. Tại chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại tổ chức vào ngày 11/11,NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội nhấn mạnh, mỗi bài học được chia sẻ không chỉ giúp người tiêu dùng tránh rủi ro mà còn góp phần xây dựng niềm tin vào những sản phẩm thực chất.

Thực hiện: Trần Khoa