NSND Tự Long chính thức nhận bằng tiến sĩ

Sáng 14/11, NSND Tự Long tham dự lễ trao bằng Tiến sĩ do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập viện và hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nam nghệ sĩ là một trong những nghiên cứu sinh được trao bằng trong dịp này.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, NSND Tự Long đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài nghiên cứu liên quan đến đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội. Công trình gắn liền với lĩnh vực mà anh đã dành nhiều năm theo đuổi, đồng thời phản ánh sự quan tâm của nam nghệ sĩ đối với việc nghiên cứu, gìn giữ nghệ thuật sân khấu truyền thống.

NSND Tự Long tham dự lễ trao bằng Tiến sĩ.

Chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, NSND Tự Long gọi đây là món quà dành tặng các thầy cô nhân dịp 20/11. Anh gửi lời cảm ơn đến cơ quan, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội đã quan tâm, động viên và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện thuận lợi để anh hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, NSND Tự Long dành tặng thành quả này cho người vợ là giảng viên Trần Minh Nguyệt cùng các con. Trong những hình ảnh được chia sẻ, gia đình nam nghệ sĩ cùng diện áo dài truyền thống, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bó hoa chúc mừng. Sự hiện diện của vợ con trong ngày nhận bằng càng khiến dấu mốc mới của anh thêm ý nghĩa.

NSND Tự Long dành tặng thành quả này cho người vợ là giảng viên Trần Minh Nguyệt cùng các con.

Ở tuổi 53, NSND Tự Long đang có sự nghiệp đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực. Sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, anh trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ đều là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực dân ca quan họ. Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của nam nghệ sĩ không hoàn toàn bằng phẳng.

Trước khi thi vào khoa Chèo, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSND Tự Long từng theo học nghề mộc và trải qua nhiều công việc mưu sinh như thợ mộc, phụ hồ, lơ xe, chạy xe ôm. Năm 1999, anh gia nhập Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ những vai diễn nhỏ.

Năm 2000, NSND Tự Long được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Gặp nhau cuối tuần. Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối năm - Táo quân, đặc biệt qua những màn tung hứng ăn ý với NSND Xuân Bắc. Khả năng diễn hài kết hợp hát chèo giúp nam nghệ sĩ tạo nên dấu ấn riêng trên sân khấu truyền hình.

NSND Tự Long.

Ở lĩnh vực phim ảnh, NSND Tự Long từng xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình, nhưng không thường xuyên hoạt động với vai trò diễn viên điện ảnh. Năm 2025, anh xác nhận tham gia Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, dự án điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trong phim, nam nghệ sĩ đảm nhận vai Thầy Mo người Mường, một nhân vật có kiến thức về văn hóa, lịch sử và tâm linh. Đây cũng là lần đầu anh thử sức với điện ảnh, đánh dấu một trải nghiệm mới sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Từ nghệ sĩ chèo, gương mặt quen thuộc của Táo quân đến vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và nay là Tiến sĩ, NSND Tự Long tiếp tục bổ sung những dấu mốc đáng nhớ vào hành trình nghề nghiệp. Thành quả mới của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.